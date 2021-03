Közzétette a kormány az orosz és kínai vakcinaszerződéseket

Nyilvánosak a koronavírus elleni kínai és orosz vakcinák beszerzéséről szóló szerződések.

A dokumentumokat Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán is megosztotta.

A miniszter kiemelte:

"a magyar kormány a vakcinabeszerzések ügyében a nyilvánosság pártján áll".

Gulyás Gergely hozzátette, arra kérik az Európai Bizottságot is: hozza nyilvánosságra a Brüsszel által kötött szerződéseket.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a kormány egy napon belül nyilvánosságra hozza az orosz és a kínai vakcinákra kötött szerződéseket. Jelezte azt is, hogy kérik az Európai Uniótól az Európai Bizottság által kötött szerződések nyilvánosságának biztosítását is.

A Kormányinfó után az Európai Bizottság magyarországi képviselete azt közölte, hogy a megállapodások nyilvánosságra hozatala nem a Bizottságon múlik, az kizárólag a szerződéses partnerek hozzájárulásával lehetséges.

A közlemény szerint a Bizottság kapcsolatban van a vállalatokkal annak érdekében, hogy minél több keretszerződést megismerhessen a nyilvánosság, sőt, az eddig 6 vakcinagyártóval megkötött uniós keretmegállapodások közül hármat már nyilvánosságra is hozott, a bizalmas üzleti adatok kitakarásával:

Azonban a fenti okokból a szállítások tervezett / becsült mennyiségeire vonatkozó szerződéses előírásokat gyártók szerinti bontásban nem hozhatják nyilvánosságra – írta a Bizottság.

Nyitókép: MTI/kormany.hu/Botár Gergely