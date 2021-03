Rendkívüli bejelentéseket tesz Gulyás Gergely - Kormányinfó percről percre

2021.03.11. 10:47

Szerdai kormányülés: csak a járványügy

Gulyás Gergely: csak a védekezéssel foglalkozott a kormány a szerdai ülésen. A harmadik hullám a második hullám legnehezebb napjainál is nehezebb lehet, mindenki tartson be minden szabályt! Mindenki tartózkodjon a találkozásoktól, hordjon maszkot! Jön a vakcina is, 327 ezren már a második oltásukat is megkapták. Az átoltottság Európában a második legmagasabb itthon. Nálunk 11,34 százalék jutott már legalább egy oltáshoz, ez az EU-ban kevesebb mint 7 százalék. Az oltáshoz regisztrációra is szükség van. Kínából ma újabb vakcinamennyiség érkezett, összesen eddig 1 millió. Az idősek - 60 év felettiek - oltására húsvétig sor kerülhet. Az idősek kétharmada regisztrált is, köztük a legmagasabb a regisztrációs arány. A baloldalt és Gyurcsány Ferencet arra kérjük, az oltásellenes kampányt fejezze be, az oltásellenes aláírásgyűjtést fejezze be. Akik Gyurcsány Ferenc miatt nem oltatják be magukat, azok meg is halhatnak. Az oltásból nem csinálunk politikai kérdést. Csak akkor állhat helyre az élet, ha minél többen beoltatják magukat. Sajnos az is igaz, hogy a brit mutáns a fiataloknál is jelentős gondokat tud okozni, de a kórházban ápoltak jelentős része 60 év feletti. 200 ezer egészségügyi és szociális ágazatban dolgozót már az elején beoltottunk, regisztráció nélkül is. Az első félévben mindenkit be fogunk tudni 18 év fölött.