Már az első oltás után érkezik az igazolvány

Már januárban bejelentette a kancelláriaminiszter, hogy heteken belül igazolványt kapnak azok, akik felveszik valamelyik koronavírus-vakcinát, és ezzel igazolhatják védettségüket. Azt pontosan most sem lehet tudni, hogy milyen jogosultságok járnak majd az okmányhoz, Gulyás Gergely eddig példaként annyit mondott, hogy a hatósági karanténkötelezettség alól fel lehetne oldani azokat, akik ilyen igazolással rendelkeznek.

Miután eddig nem volt világos, hogy az igazolványt csak a teljes védettséget adó második oltás után kapják-e meg az oltakozók, az Infostart a mai Kormányinfón megkérdezte, hogy az elnyújtott beadási rendben, amikor például az AstraZeneca-vakcina második adagját csak 12 héttel később oltják, mikor kap a páciens oltási igazolványt. A válaszból kiderült, hogy mindegy, milyen vakcinát kap az ember, már az első oltás után jár az új okmány, amelynek a gyártását, sőt a postázását is megkezdték már. Mint a miniszter közölte, akit márciusban beoltanak, még ebben a hónapban meg is kapja az igazolványát.

Az még szerdán derült ki, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2023. március 1-jéig szóló szerződést írt alá a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel a védettségi igazolványok szállításáról. A szerződés keretében az ANY Biztonsági Nyomda gyártja, személyesíti meg és postai szolgáltatónak történő átadásra előkészíti a védettségi igazolványokat.

A védettségi igazolványok akkor is kiadható, ha valaki meghatározott időn belül gyógyult fel a koronavírus-betegségből, és ezt igazolni is képes, illetve ha az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett oltóanyaggal beoltják. A rendszer az EESZT-re (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) épül, vagyis az oltás után bevitt adatokból készít egy igazolást, ami elektronikusan vagy plasztikkártyán is rendelkezésre fog állni.

A plasztikkártya tartalmazza

a nevet,

az útlevél számát, ha ezzel rendelkezik,

az állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik,

a védettségi igazolvány sorszámát,

az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, valamint a védőoltás típusát,

a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát,

a fenti szerinti adatokból képzett, informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló QR-kódot,

szöveges jelzésként „A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes”, a „Nem ruházható át”, „Az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok a koronavirus.gov.hu internetes oldalon ellenőrizhetők” feliratokat.

Csütörtökön pedig kiderült, hogy vannak, akik már meg is kapták az oltási igazolványukat, sima postai levélben küldte meg nekik a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Azt azonban még továbbra sem tudni, hogy ez az új magyar okmány mire jogosítja fel a birtokosát.

Az EU még a nyár előtt bevezetne egy oltási igazolást, de a szabályokban még nem egyeztek meg. Az egyik irányvonal szerint bele kell írni az információk közé, melyik oltást kapta az illető, a másik szerint nem. Kedden egyébként kiderült, hogy az unióban egyelőre nem engedélyezett vakcinák (kínai, orosz) is bekerülhetnek majd az EU oltási igazolványába.

