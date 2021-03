Nem zárnak be a bíróságok, csak másképp működnek

Személyes jelenlét mellett tartott tárgyalások és személyes ügyfélfogadás nincsen a bíróságokon az egy évvel ezelőtti állapotokhoz hasonlóan, de azok továbbra is működnek, még ha másként is, mint korábban – mondta el Benkő Imola, az Országos Bírósági Hivatal Jogi Főosztályának vezetője az InfoRádiónak. Néhány kivételtől eltekintve most valamennyi ügyszakban e-tárgyalásokat tartanak: a polgári eljárásban a perfelvételi tárgyalást mellőzik, a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, az érdemi tárgyalást pedig elektronikus hírközlő hálózat, vagy más, elektronikus hang és kép továbbítására alkalmas eszköz útján folytatják.

Ritka a személyes jelenlét

"Amennyiben ennek feltételei az ügyfeleknél technikai okokból semmiképp nem biztosítottak, és már írásban sem lehet további nyilatkozatokat beszerezni, akkor van arra lehetőség, hogy a bíróság megállapítsa az akadály bekövetkezésének időpontját. Egyéb esetben írásbeli, illetve elektronikai eszközök útján folyhatnak tovább az eljárások" - fogalmazott Benkő Imola.

Hozzátette: a személyes jelenlét nagyon kivételes esetben, büntetőeljárásokban fordulhat elő akkor, ha az eljárás célja a halasztás következtében meghiúsulna. Ilyen esetben dönthet kivételesen a bíró arról, hogy április 5. előtt is személyes jelenléttel folytat eljárást.

A fogva lévő vádlottak meghallgatása távmeghallgatással zajlik,

ami nagyon jól működő rendszer, a bíróságok már havonta ezer alkalommal nyúlnak ehhez az eszközhöz.

A dolgozók egy része bejár

"Közigazgatási bírósági eljárásokban teljesen kizárt a személyes jelenlét az új szabályok szerint, mindenképpen tárgyaláson kívül jár el a bíróság a szigorított védekezés ideje alatt" - folytatta Benkő Imola. Elmondta ugyanakkor, hogy a bírósági dolgozók nem feltétlenül otthonukban végzik majd munkájukat, bár az előző időszakban az ilyen lehetőségek bővítésén dolgoztak, viszont ez a lehetőség munkakörtől függő. Az egyes bíróságokon a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezhet otthoni munkavégzésről.

A bíróságokon eközben

az ügyfélfogadás teljes mértékben szünetel,

az iratokat a bejáratoknál található gyűjtőszekrény vagy posta útján lehet benyújtani, de elsődleges az elektronikus kapcsolattartás. Be lehet így tekinteni az iratokba is, illetve a bírósággal folytatott kommunikáció csatornája is ez. Azokat, aki március 8. előtt személyes iratmegtekintésre foglaltak időpontot az ügyfélszolgálaton, értesítik a lehetőség elmaradásáról és az elektronikus megtekintés feltételeiről. Ha valaki nem kapott értesítést, azt arra kérik, személyes látogatás előtt telefonon tájékozódjon.

A végrehajtások is változnak

"A bírósági végrehajtás foganatosításával kapcsolatosan szintén szünetel a személyes ügyfélfogadás, nincsen végrehajtói kézbesítés, illetve a végrehajtást kérő előzetes hozzájárulása nélkül is lehet részletfizetést kérni és engedélyezni" - mondta Benkő Imol.a

"Sem meghatározott cselekmény végrehajtására, sem ingatlan kiürítésére irányuló helyszíni eljárásra nincs lehetőség"

- hangsúlyozta, hozzátéve: most akkor is felfüggeszti a végrehajtást a bíróság. ha az adós a járványügyi körülmények miatt került olyan helyzetbe, ami méltányolható.

