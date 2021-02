Fontos hírei vannak az operatív törzsnek - cikkünk frissül

A bejelentett harmadik járványhullám hetedik napján az operatív törzs ismét összeült, tanácskozott, majd Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezést koordináló más szakemberek társaságában Orbán Viktorral egyeztetett a Karmelitában, hogy a közelgő nyitás ütemezésével kapcsolatban egyeztessenek. (Napi járványadatok itt.)

Az operatív szerdai tájékoztatóján Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese arról számolt, be, kedden 119 maszktalan embert találtak.

A tömegközlekedési eszközökön és a megállókban 7 emberen nem volt szájmaszk.

Vendéglátóüzlet ideiglenes bezárására nem került sor.

397 olyan embert találtak kedden, akik megszegték a kijárási tilalmat vagy a csoportosulás szigorú szabályait.

Felhívta még a figyelmet, hogy rendezvénystop van, amely egyébként a csoportosulás tilalmából is következik.

Karanténszámok: 10 255 helyszíni ellenőrzés kedden, 5098 elrendelt karantén, 27 737 aktív karantén van, mobilon 2710 ember ellenőrizhető.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a tájékoztatón először a már ismert járványszámokról beszélt, külön kiemelve, hogy

minden nap vannak olyan fiatal halottak, akiket a védőoltás megmenthetett volna.

A lélegeztetőgépen lévők kilátásait rossznak nevezte, "ez egy veszélyeztető állapot", amelynek megakadályozása érdekében zajlik a védőoltások beadása.

Megerősítette, a Sinopharm vakcinából minden háziorvos 50-55 adagot tud most beadni, de egyes háziorvosok 70-et is olthatnak, ez függ a krónikus betegek számától, illetve az idős páciensek arányától is.

Bejelentette, a jövő héten jelentős mennyiségű oltást tudnak beadni, mert a kínai mellett AstraZeneca és Pfizer oltás is rendelkezésre áll.

Egy hét alatt 368 ezer embert tudnak beoltani.

Leszögezte, "valamilyen fokú" védelmet már jelent az első adag felvétele is, de mindkét adag felvétele jelentősen növeli azt, "száz százalékos védettség viszont nincs", de a halálos, súlyos lefolyású betegség ellen igen.

Azt is elmondta, az uniós átlag fölötti a magyar átoltottság, valamint jelezte, az időseknél a napokban "csörögni fog a telefon", ennek kapcsán pedig figyelmeztetett, "nincs okunk a késlekedésre".

"Ne hagyják magukat lebeszélni" - nyomatékosította az oltásokkal kapcsolatban.

Bejelentést tett a szennvízvizsgálati eredményekről is, ami a mutánsokat illeti:

Budapesten és Debrecenben nő a brit mutáns jelenléte,

de számos városban magas szinten stagnál az örökítőanyag jelenléte. 400 főnél mutatták ki a brit mutánst (10 fő utazott), 9 főnél pedig a cseh variánst mutatták ki, brazil és dél-afrikai mutánst még nem tudtak kimutatni. Találtak még 34 olyan mintát, amelyben járványügyi szempontból nem jelentős mutáns van.

"A brit mutánssal szemben a jelenleg alkalmazott oltások hatékonyak" - mondta még.

Végül beszélt az Orbán Viktornál tett látogatásáról is, megerősítette, hogy javaslatot tettek kollégáival arra, hogy akinél a teljes védettség kialakult, oldják fel a teljes elzárást. A kormány és az operatív törzs Müller Cecília szerint megfontolja, megtárgyalja a kérdést.

Kérdések - válaszok

- Az autoimmun betegek jelentkezhetnek-e oltásra?

- Röviden: sőt! Aki szenved benne, tudja, vannak akut fellángolási szakaszok, bonyolult betegségek ezek. Miután sajnos többen szenvednek ilyen betegségekben, ezért megkerestük a terület szakembereit, és kértünk erre választ. Ők kifejezetten hangsúlyozzák, hogy egyedi elbírálást igényel minden egyes beteg. Általában olyan vélemény fogalmazódott meg, hogy elsősorban az mRNS-vakcinák (Pfizer, Moderna) javasolhatók, de az AstraZeneca is, 60 év alatt.

- Megnyitnak-e újabb oltópontokat?

- Jelenleg a fekvőbeteg-intézményekben és a háziorvosi rendelőkben oltunk.

Cikkünk frissül.

