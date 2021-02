Orbán Viktor bejelentett egy várható könnyítést

A heti első járványügyi konzultációja után a második után is videót töltött fel a Facebookra Orbán Viktor miniszterelnök, beszámolva arról, hogy épp ezen a napon kezd oltani az ország a kínai vakcinával.

"Könnyítésről egyelőre nem lehet beszélni" – szögezte le a kormányfő, aki a videón láthatóan Szlávik Jánossal, Müller Cecíliával és Győrfi Pállal is egyeztetett, ők hozzá hasonlóan azt kérik, mindenki oltassa be magát. "Nekem is reményt ad ez, hogy talán valamikor a jövő héten a védekezés irányítói is sorra kerülhetnek" - tette hozzá.

Egy várható könnyítést viszont mégis bejelentett: az idősotthonok lakói valamilyen formában látogathatók lesznek hamarosan.

