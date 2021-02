A szerdai tájékoztatás szerint 1279 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 380 013 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 347 főre emelkedett.

A gyógyultak száma már 285 022 fő, az

aktív fertőzöttek száma 559 fővel, 81 644-re csökkent.

Kórházban az előző napinál 49-cel kevesebb, 3747 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 8-cal kevesebben, 296-an vannak lélegeztetőgépen.

A Worldometers adatain jól látszik az adatok heti ciklikussága, és az is, hogy lassan emelkedő tendencia tapasztalható, amint arról Müller Cecília is beszámolt.

A brit variáns már a közösségekben terjed, most megint nagyon oda kell figyelni az óvintézkedésekre, nehogy berobbanjon egy újabb hullám.

A romló tendencia az elhunytak napi adataiban is megjelenik. A napi új regisztrált fertőzöttek száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers) A napi új elhunytak száma és a hétnapos mozgóátlag (Forrás: Worldometers)

Budapesten 233 új fertőzöttet regisztráltak, Pest megyében 175-öt. A heti szennyvízadat-elemzés hétfőn közzétett eredményei szerint a budapesti északi és déli szennyvíztisztító mintájában, valamint Győrben, Miskolcon és Székesfehérváron növekvő tendenciát mértek a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében, míg Békéscsabán és Kecskeméten csökkenés tapasztalható. Forrás: koronavirus.gov.hu

Eddig 292 627 fő kapott oltást, közülük 113 570 fő már a második oltását is megkapta. Az oltás első két szakasza lezárult: az egészségügyi dolgozók és az idősotthonok, bentlakásos szociális intézmények kampányszerű oltása már megtörtént. Múlt héten megkezdődött és csütörtöktől folytatódik a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása, az ehhez szükséges Pfizer-vakcinákat most kapják meg a háziorvosok, emellett négy budapesti kórházi oltóponton is oltanak majd Szputnyik-vakcinával.

A háziorvosok mától megkezdik a 60 év alatti krónikus betegek oltását is, az ehhez szükséges AstraZeneca-vakcina kiszállítása már megtörtént. Ez már a negyedik oltási "kört" jelenti; 2040 háziorvos kapott 1-1 ampulla AstraZeneca-vakcinát, amelyből 10 embert tudnak beoltani akár már a keddi naptól.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila