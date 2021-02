Müller Cecília: megindult itthon is a brit mutáns közösségi terjedése

Elkezdődött a második félév, az oktatás működik – közölte Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Mint ismertette, maradt a digitális munkarend a középiskolákban, míg a többi intézményben jelenléti az oktatás. Alacsony volt az intézkedések száma. 73 óvodában volt rendkívüli szünet, és 115 általános iskolában volt tantermen kívüli tanrend az elpőző héten, de ez többnyire csak egy-egy csoportot vagy osztályt érintett.

A középiskolai felvételi írásbeli részét zavartalanul megrendezték, a jelentkezők többsége részt is vett a vizsgán. Az eredmények nagyon hasonlók az előző évekhez képest, csak 2-3 pontos ingadozást tapasztaltak. A nyolcadikosok átlageredménye 47,2 pont volt. A hatodik évfolyamon 58,7 pont, a negyedikeseknél 63,7 pont az átlag. Ez megegyezik a korábbi évek átlagával. Ez jó visszaigazolás a közoktatás járvány alatti teljesítményéről – jelentette ki az államtitkár.

Az érettségi írásbeli és szóbeli részét is megtartják a szükséges óvintézkedések mellett.

Így az írásbelin legfeljebb tízen tartózkodhatnak majd a tanteremben. A tavalyi eredmények azt mutatják, hogy az eredmények nem romlottak. A jelentkezés már folyik. A sikeres felkészítés érdekében egyéni vagy csoportos konzultációkat is lehet szervezni jelenléti formában. Külön kéri is az államtitkár, hogy ilyen konzultációkat szervezzenek az oktatási intézmények.

Amíg elegendő vakcina nem áll rendelkezésre, az intézményekben minél többen regisztráljanak, mert amíg lesz oltóanyag, azonnal elkezdik az oltást. Eddig a pedagógusok negyede regisztrált, a 60 év felettieknél ez az arány magasabb – mondta Maruzsa Zoltán.

Az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 131 esetben intézkedtek a rendőrök. Közterületi maszkviselési hiányosság miatt 113 esetben léptek fel. Üzletekben 14 esetben nem viseltek maszkot. Tömegközlekedési eszközön 4 emberrel szemben kellett intézkedni – mondta Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese.

A nyitvatartási szabályok miatt eddig 825 intézkedés kellett, 214 esetben állapították meg az üzemeltető vagy tulajdonos felelősségét. A január 31-i szigorúbb szabályok hatályba lépése óta három helyet kellett hat hónapra bezáratni.

Hétfőn 324 esetben kellett intézkedni a kijárási tilalom megszegése miatt. Összesen 35 878 esetben kellett intézkedni eddig. A tranzitszabályok megszegése miatt 65 rendőri intézkedés történt. 7786 esetben ellenőriztek hatósági házi karantént, 3191 újat rendeltek el kedden, és összesen 16 850 zárlat van hatályban.

1079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 378 734 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 13 249 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 283 282 fő, az aktív fertőzöttek száma 82 203 főre csökkent. 3792 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 304-en vannak lélegeztetőgépen – ismertette a legfrissebb adatokat Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Annak ellenére, hogy számos tekintetben még mindig javuló tendenciát tapasztalunk, az elvégzett tesztek pozitivitási aránya emelkedőben van, és nő a kórházi ápolásra szorulók száma is. 300 fölé emelkedett a gépi lélegeztetésre szorulók száma is. A tisztifőorvos szerint ez még nem a harmadik hullám, de a második lecsengése megtorpant. A szennyvízvizsgálatok is azt mutatják, hogy a vírus örökítőanyagának a mennyisége stagnál vagy enyhén emelkedik.

A brit mutáns közösségi terjedése már megindult.

Óvatosságra int ezért mindenkit Müller Cecília.

Eddig 291 396 fő kapott oltást, közülük 110 395 fő már a második oltását is megkapta. A héten folytatódik az idősek, illetve a hatvan év alatti krónikus betegek oltása. A Pfizer most érkező vakcináját mostantól a háziorvosok is megkapják, nekik csak feloldani kell majd az oltóanyagot. Listát kapnak a páciensekről, közülük kell behívni azokat, akik oltást kaphatnak.

Emellett azt kérik a fővárosi háziorvosoktól, hogy szervezzék meg praxisonként 5-5 ember beoltását, akiket Szputnyik vakcinával oltanak be a kórházi oltópontokon. Ebből még csekély mennyiség, 2800 adag áll rendelkezésre. Ezeket a regisztrált, krónikus betegséggel nem rendelkezők kaphatják. A leirat szerint bizonyos krónikus betegségek esetén nem feltétlenül alkalmazható, ezért most óvatosságból csak az egészséges embereknek adják be. További 20 ezer Szputnyik-vakcina vizsgálata zajlik az NNK-ban.

Az oltási terv negyedik körében a háziorvosoknál kezdődik meg a 18-60 éves korosztály krónikus betegeinek az oltása, egyelőre minden orvos egy ampullát kap, ebből 10 embert tud beoltani az AstraZeneca oltásával.

A krónikus betegségek listája:

szív- és érrendszeri betegségek

krónikus tüdőbetegség

krónikus vesebetegség

daganatos megbetegedés

cukorbetegség

magas vérnyomás

transzplantáció

Ez a hét a háziorvosok oltási tervéről szól, előtérbe kerülnek mint oltóorvosok, de ők adminisztrálják azt is, hogy hány vakcinával hány embert és kit oltottak már be, és melyik védőoltással – mondta Müller Cecília.

Aki jelentkezett a védőoltásra, de nem kap értesítést, ne idegeskedjen, folyamatosan hívják be az oltakozni vágyókat – mondta a tisztifőorvos.

Kérdések

Melyik vírusmutánsok jelentek már meg Magyarországon?

24 esetben mutattak ki brit mutáns, a dél-afrikai és a brazil mutáns még nem bukkant fel.

Mennyi Pfizer-vakcina érkezik ma?

Ez a kilencedik szállítmány, 85 410 adag. A Modernából csütörtökre várnak szállítást, 21 600 adagot.

Mérlegelhet-e a háziorvos, hogy megkaphatja-e az AstraZeneca-oltást a 18-60 éves krónikus beteg?

Mindig mérlegelési joga van az orvosnak, sőt ez kötelező is.

Nyitókép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu