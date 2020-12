A Pfizer magyarországi vezetője szerint gyorsan tudnak reagálni a vírusmutánsokra

Az Európai Bizottság december 21-én engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok által az új típusú koronavírus ellen közösen kifejlesztett oltóanyag forgalomba hozatalát. Ennek keretében érkezett Magyarországra december 26-án az első, szimbolikus szállítmány, 9750 adag – mondta Vereckei Péter az InfoRádióban.

Magyarország – az európai uniós szerződés szerinti 200 millió adag vakcinából –

4,4 millió adagra kötött szerződést.

Az EU-nak emellett további 100 millió adagra van még opciója.

A Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója arról is beszélt, hogy a vakcina 95 százalékos hatásosságot mutatott. A legtöbb megfigyelt mellékhatás általában röviddel az oltást követően megszűnt, jellemzően helyi reakciók voltak, mint bőrpír, izomfájdalom. Gyakoribb, úgynevezett szisztémás mellékhatások a fáradság és a fejfájás volt.

Vereckei Péter elmondta, hogy mínusz 75 Celsius-fokon kell tárolni a vakcinát, de a mélyhűtött állapotból kivéve normál hűtési körülmények között 5 napig eláll az oltóanyag. Feloldott állapotban pedig még hat óráig stabil. Emlékeztetett, a vírusokról köztudott, hogy mutálódnak, változnak.

A Pfizer tudósai pedig már vizsgálják az újonnan megismert brit vírusvariánsnak a szekvenciáját.

Bár általában az a vélekedés, hogy a legtöbb mutáció ellen hatásos az oltóanyag, itt még további vizsgálatok szükségesek – tette hozzá.

„Ami a nagy előnye ennek a hírvivő, azaz mRNS (messenger RNA) technológiának pontosan az, hogy nagyon gyorsan tudunk reagálni a különböző változatokra, hiszen nincs szükség semmiféle hagyományos vakcinákkal szemben inaktivált, vagy elölt vírusokra, egyéb vírusrészecskékre. Amennyiben ugyanis ismert a kórokozó genetikai kódja, akkor azt megfelelően átfordítva a hírvivő molekulában, bejuttatva a sejtbe képesek vagyunk azt a fajta fehérjét legyártani, ami szükséges ahhoz, hogy az immunválasz kialakuljon.”

A Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója arról is beszélt, hogy bízik benne, hogy nőni fog az oltási kedv, mert ezzel nemcsak magunkat, de a környezetünkben élőket is megvédjük. Vereckei Péter hozzátette, reméli, hogy márciusban már a lakosság tömeges beoltására is sor kerülhet. Folyamatosan szállítanak A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) megrendelése alapján, folyamatosan szállítja Magyarországra a Pfizer a koronavírus-vakcinát, a jövő héten újabb szállítmány várható – közölte a Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.

