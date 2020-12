A magyar kórházak felkészültek a Pfizer-vakcinára, a szállítók már kevésbé

A Magyarországra első körben érkezett 9750 adag Pfizer–BioNTech-vakcina az ismétlőoltás miatt 4875 egészségügyi dolgozó beoltására alkalmas. A vakcinát mínusz 79 Celsius-fokos hőmérsékleten kell szállítani és tárolni – mondta el az InfoRádiónak a szállítást végző Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója.

A Pfizer gyógyszergyártó cég a szárazjeges megoldást használja és javasolja a vakcinája esetében: vagyis a „pizzás doboz formájú”, vakcinákat tartalmazó egységet egy dupla falú, 20-30 kiló szárazjéggel feltöltött szállítódobozba kell helyezni, aminek a hőmérsékletét egy úgynevezett temperáló eszköz, tehát egy szenzor ellenőrzi folyamatosan – magyarázta Hegedüs Ákos.

A szállítási és tárolási mód ugyanakkor komoly szakértelmet igényel, mert

a szárazjég szublimálva szén-dioxiddá alakul át, ami fulladást okozhat,

hangsúlyozta a cég vezérigazgatója, aki szerint erre Magyarországon egyetlen gyógyszer-nagykereskedő és gyógyszerszállító cég sem készült föl, magyarán nincsenek megfelelő autóik, sem tapasztalatuk. „És ez a legnagyobb kihívás, hogy nehogy az legyen, hogy a sürgősség, illetve a gyors előremenetel miatt a biztonság háttérbe szoruljon.”

Hegedüs Ákos úgy tapasztalta, hogy

az egészségügyi intézmények ugyanakkor felkészültek a vakcinák fogadására.

Mégpedig úgynevezett tradicionális hűtőkkel, amelyek mínusz 80 fokra képesek hűteni. Információi szerint az oltóközpontokat is ilyen berendezésekkel fogják felszerelni, vagy szerelték már fel. Megjegyezte, a vállalathoz több megkeresés is érkezett az elmúlt héten a megyei kórházakból a szárazjég-tároló dobozokkal és azok utántöltésével kapcsolatban, felkészülendő arra, ha ezek az intézmények is oltópontokká lépnének elő.

A koronavírus elleni oltásokat a budapesti helyszínek mellett a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban, valamint a Debreceni Egyetem Kenzéi Gyula Egyetemi Kórházban is megkezdték.

Vasárnap az Európai Unió valamennyi tagországában megkezdődtek a koronavírus elleni oltások.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek