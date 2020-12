Mérföldkőhöz ért a tram-train beruházás

Egy kamion szállította Szegedről Hódmezővásárhelyre, a tramtrain vonal végállomására azt a kis villamost, amely december 2. és 4. között teszteli a város új villamospályáját.

A villamos pályára bocsátását, a hideg ellenére, a sajtósokon kívül is sokan követték figyelemmel. Az vásárhelyiek kíváncsiak voltak, hogy hogyan teszik sínre a villamost. Érkeztek autóval, kerékpárral és gyalog is. Több kisgyereket is kihoztak a szülei, hogy szemtanúi lehessenek a nagy, sőt, Vásárhely életében minden bizonnyal történelmi pillanatnak. Sokan videóztak a mobiltelefonjukkal, úgyhogy valószínűleg a közösségi oldalak népszerű esti bejegyzései is a villamossal kapcsolatos képek lettek – tudósított a Délmagyar.

Az első tram-train szerelvény, a Vásárhely 1-es a tervek szerint még idén Magyarországra érkezik a spanyolországi Valenciából.

Szentesen szerelik össze és január közepétől már Hódmezővásárhelyen közlekedik, igaz, több hónapon keresztül még próbajáratként, üresen.

Lázár János a Facebook-oldalán jelentette be, hogy megérkezett Hódmezővásárhelyre az a jármű, amivel az új pályát tesztelni fogják. A jármű 67 éves, 1953-ban készült Budapesten. Néhány évvel ezelőtt felújították. Egyaránt képes diesel és elektromos üzemmódban is közlekedni. (Fotó: Facebook/Lázár János)

Nyitókép: Facebook/Lázár János