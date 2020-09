Operatív törzs: ez vár Budapestre az esti Szuperkupa-meccs alatt - percről percre

750 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 21 200 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 7 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 709 főre emelkedett, 4818-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 15 673 fő, hatósági házi karanténban 27 403-an vannak, ezért az operatív törzs továbbra is napi munkában van, tájékoztatóját csütörtökre is meghirdette.

Lakatos Tibor, az ügyeleti központ vezetője először is az esti UEFA Szuperkupa mérkőzés helyzetéről beszélt.

Elmondta, a legtöbben magyarok vettek jegyet, de pár ezer spanyol és német szurkoló is lesz a Sevilla és a Bayern este 9-kor kezdődő összecsapásán.

Jelezte, mindaz, aki külföldről érkezik erre a meccsre, 72 órán belül el kell, hogy hagyja az országot.

Mindkét csapatnál összekötő rendőrtiszt is szolgál a magyar házigazda részéről.

A nézőkre is szigorú szabályok vonatkoznak, eleve a jegyértékesítésnél is figyelt arra az UEFA és az MLSZ is, hogy

olyanok ülhessenek egymás mellé, "akik azonos közösségből jönnek".

A szurkolókat maszkviselésre kérte a meccsen, és arra, hogy a bejutáskor is tartson távolságot, továbbá arra is, hogy már akkor is legyen rajtuk a maszk, amikor a stadionhoz megérkeznek.

Több mentőautó is szolgálatban lesz a helyszínen.

A környéken helyszínbiztosítás lesz, ezt a feladatot is a rendőrség végzi - jelezte Lakatos Tibor.

Még azt is elmondta, hogy

a német és a spanyol drukkereket is "egyben tartja a rendőrség".

A német szurkolók számára külön parkolót is nyitnak.

Müller Cecília országos tisztifőorvos először - szokása szerint - az adatokat ismertette. Az elhunytak között azonban, mint kiemelte, van egy 40 éves beteg is.

Újra elmondta, hogy ahol nem tartható a védőtávolság, mindenki viseljen maszkot, "legyen automatikus", azon túl is, "amit a jogszabályok előírnak".

A PCR-tesztekkel kapcsolatban rengeteg kérdést kap, ezzel kapcsolatban elmondta, azért vesznek teszteléskor két helyről mintát, mert mindenáron fel akarják fedni a testben a koronavírus jelenlétét.

