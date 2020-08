Reménytelen helyzetben több ezer idegenvezető

Caesar Éva szerint, mint fogalmazott, a mostani helyzet a külföldi utazásokkal kapcsolatban egy állandó változásban lévő folyamat, hiszen elsősorban a hazai turizmus indult be, és ugyan külföldre is utaznak az emberek, azonban csak módjával és nagyon óvatosan. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nincs tudomása arról, hogy idegenvezetői minőségében bárki is külföldre utazna, miután szervezett csoportok nem indulnak, legfeljebb elvétve.

Tehát elmondható, hogy

március közepe óta a külföldön dolgozó idegenvezetőknek nincs munkája, idehaza pedig ritkán veszik csak igénybe a szolgáltatásaikat a magyar turisták

– emelte ki a szövetség elnöke.

A szakember az InfoRádió kérdésére arra is kitért, a szakma ez idáig nem számíthatott komolyabb segítségere, kizárólag egy olyan lehetőség volt napirenden, amely keretében a vidéki lakcímkártyával rendelkező kollégák négy különféle kategóriában pályázhattak eltérő összegekre. Az idegenvezetőknek egy teljes túraleírást kellett készíteniük, a költségeiket pedig elszámolhatták. Ceasar Éva megjegyezte, a pályázaton azok vehettek részt, akiknek a vállalkozása üzemel, azonban az idegenvezetők túlnyomó többsége, miután nincs bevétele, így adót sem tud fizetni, szüneteltetni kényszerült ezeket. „Vidéki idegenvezető, működő vállalkozással, jelentős költségszámlákkal, ilyen szinte nincs is” – fogalmazott.

A szövetség számításai szerint a Magyarországon vagy külföldön magyar turistákkal foglalkozó, „többé–kevésbé” aktív idegenvezetők száma nagyságrendileg 5 ezer fő.

Sokuk azonban más állás után kényszerült nézni,

így most vagy álláskeresési járadékban részesülnek, vagy a szerencsésebbek el is tudtak helyezkedni - például multinacionális cégeknél, hiszen a nyelvtudásuk jelentős -, vagy pedig nyelvórákat adnak, ahogyan azt egyik–másikuk korábban is tette – fogalmazott az elnök.

Caesar Éva végezetül megjegyezte, nagy kérdés továbbá, hogy ha egyszer újra beindul az iparág, akkor miként fognak tudni visszatérni az érintettek az idegenvezetői munkába, és egyáltalán mennyien.

