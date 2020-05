Merkely Béla elárulta, a koronavírus ellen hatékony gyógyszer vagy új vakcina várható először

Egy teljesen új gyógyszer kifejlesztésére a koronavírus-járvány ideje alatt nincs elégséges idő – fogalmazott az InfoRádiónak Merkely Béla. A Semmelweis Egyetem rektora szerint a jelenlegi helyzetben két út járható: egyfelől

lehetséges egy megfelelő vakcina kifejlesztése, ami kellően biztonságos, egyben hatékony, valamint azon korábbról ismert, hatékony vírusellenes szerek tesztelése

valamely elv alapján, amelyek azzal kecsegtethetnek, hogy megkönnyítik a Covid-betegség klinikai lefolyását.

Jellemzően olyan szerekre kell gondolni – folytatta –, mint amiket az influenza ellen alkalmaznak, vagy az AIDS-re fejlesztettek ki. Ugyanis a hasonló vírusszaporodási módszerek miatt ezek hatékonyak lehetnek, tekintve, hogy minden vírus valamilyen receptoron – behatolási kapun – keresztül kapcsolódik az emberi sejtekhez, a receptort használva belép a sejtbe és annak örökítőanyagát úgy „dolgozza át”, hogy az vírusfehérjét és vírus-örökítőanyagot termeljen nagy mennyiségben – magyarázta. Ha ezt a folyamatot képesek gátolni, akkor a vírusfertőzés lefolyása enyhébb, és kevesebb szövődménnyel járhat.

A rektor arra is kitért, tudomása szerint 5 különféle gyógyszer jöhet szóba, amelyek esetében folynak a nemzetközi vizsgálatok. Amennyiben ezek valamelyike eredményt hoz, tehát gyorsítja a vírusfertőzés lefolyását, csökkenti a szövődmények és a halálozás gyakoriságát, akkor az egy hatékony terápia lesz.

Megjegyezte továbbá, a lehetséges gyógyszerek esetében viszont a biztonságukat illető fázis I., II. és III. vizsgálatokra már nincs szükség, miután azok más megbetegedések vonatkozásában megtörténtek.

Egyedül a klinikai hatékonyságukat kell ellenőrizni

olyan betegek esetében, akik Covid-19 vírusinfekcióban szenvednek – ismételte meg.

Egyik szemük sír, a másik nevet

A vizsgálatok lefolytatását nehezíti azonban az az „örömteli tény”, hogy Magyarországon, és Európában is, a vírusfertőzések gyakorisága, az új, valamint a súlyos–középsúlyos esetek száma nagyon jelentős arányban csökkent az elmúlt időszakban. Ebbe a vizsgálatba tehát a kellő számú beteg beválasztása nem kis nehézséget okozhat – mondta Merkely Béla, aki szerint ez hónapokat is igénybe vehet a Semmelweis Egyetem és a többi magyarországi centrum esetében, ahogyan Európa más országaiban is.

A rektor

legvalószínűbbnek egy biztonságos, és kellően hatékony vakcina létrehozását tartja.

Arra viszont nagyon kis esélyt lát, hogy egy teljesen új gyógyszer kapna szerepet a járvány leküzdésében, minután, mint megismételte: nincs meg ennek kifejlesztéséhez a kellő idő. Második helyen egy, már meglevő hatásmechanizmusú gyógyszernek az alkalmazását sejti a Covid-19-es fertőzöttek kezelésében.

Biztató kisérletek A koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati tájékoztatóján Szlávik János, a Szent László Kórház infektológus főorvosa arról beszélt , hogy három olyan koronavírus elleni oltóanyag-kísérlet is zajlik a világban, amelynek biztatóak az eredményei, szerinte nagy valószínűséggel e három oltóanyag közül kerül majd ki a koronavírus első hatékony ellenszere. Vasárnap az Infostart is megírta, hogy itthon is vizsgálják a Japánban törzskönyvezett influenza elleni gyógyszert. A folyamatot a HECRIN (Hungarian European Clinical Research Infrastructure Network) Konzorcium koordinálja a Pécsi Tudományegyetem vezetésével. Hat helyszínen összesen száz betegnek adják be a favipiravir összetevőjű Avigant, amit Magyarország az elsők között kapott meg és vizsgálhat. A konzorcium elnöke, a pécsi Kovács L. Gábor professzor favipiravirral összefüggésben az amerikai, kínai és japán tapasztalatokat rendkívül biztatóak nevezte.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás