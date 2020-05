Vasárnap éjféltől Budapesten is megszűnnek a kijárási korlátozások - a nap hírei

Budapesten is fokozatosan feloldják a kijárási korlátozásokat - jelentette be a miniszterelnök.Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban hangsúlyozta: a fővárosban is sikerült letörni a koronavírus-járványt. Hozzátette: a budapesti lazítások két héttel követik majd a vidéki szabályváltozásokat.

Vasárnap éjféltől Budapesten is megszűnnek a kijárási korlátozások - ismertette a kormány döntését a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta: hétfőtől valamennyi fővárosi üzlet kinyithat, a szolgáltatások szabadon igénybe vehetők, a vendéglátóhelyek pedig a kerthelyiségekben, teraszokon fogadhatják a vendégeket. A boltokban megmarad a 65 éven felülieknek a 9 és 12 óra közötti idősáv. A budapesti strandok, szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumokhoz és az állatkerthez hasonlóan, nyitva tarthatnak.

Üdvözölte a Budapest újranyitását lehetővé tévő kormánydöntést a főpolgármester.Karácsony Gergely Facebook-bejegyzésében hangsúlyozta: Budapestnek, mint közösségnek az ereje megmutatkozott abban is, ahogyan az itt élők példát mutattak együttműködésből, belátásból, méltányosságból. A városvezető előzőleg azt kérte a kabinettől, hogy külön figyeljen oda a kórházakra, ahol sokkal többen betegedtek meg, mint a szociális intézményekben.

A Szent László Kórház infektológus főorvosa szerint stabil a járványgörbe, és reménykeltő gyógyszer-, illetve vakcinakísérletek folynak világszerte az új típusú koronavírus ellen. Szlávik János az operatív törzs tájékoztatóján kiemelte: fenn kell tartani bizonyos járványügyi intézkedéseket. A szombat reggeli adatok szerint újabb 6 idős krónikus beteg hunyt el, ezzel 448-ra emelkedett a koronavírus fertőzés halálos áldozatainak száma. Az azonosított fertőzötteké 3473-ra nőtt, 1371-en pedig meggyógyultak.

Minden településen meg lehet kezdeni a napközis nyári táborok szervezését, és a kormány hamarosan dönt az ottalvós táborokról is – erősítette meg a családügyi államtitkár. Novák Katalin az eddigi intézkedések között említette a 13. havi nyugdíj visszavezetését 2021-től, a családtámogatási jogosultságok határidejének meghosszabbítását.

A gazdaságvédelmi alap terhére a kormány 82 milliárd forintot csoportosít át a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítására – derül ki a pénteki Magyar Közlönyből.A Portfolio gazdasági portál cikke szerint az összeg hozzáadódik az idei büdzsében eredetileg 61 milliárd forintra tervezett, vasútvonalhoz köthető kiadáshoz.

Az LMP szerint a kormánynak zöld fordulatot kellene végrehajtani a közmunkaprogram ismételt felfuttatása helyett. Kanász-Nagy Máté, a párt elnökségének titkára azt mondta: egy 200 milliárd forintos országos épületenergetikai programmal több százezer lakóépület lakóinak csökkenhetne a rezsije, miközben sok tízezer stabil munkahely jönne létre.

Világszerte meghaladta a 309 ezret a koronavírus okozta megbetegedés halálos áldozatainak a száma. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint 187 országban már 4 millió 587 ezer embernél igazolták a kórokozót. A fertőzöttek harmadát az Egyesült Államokban regisztrálták, és ott haltak bele a legtöbben, csaknem 88 ezren a kórba. Európában a legtöbb elhunyt, 34 és félezer Nagy-Britanniában van.

Olaszország június 3-ától megnyitja határait az Európai Unió, illetve a Schengen-övezet állampolgárai előtt. A római kormány döntése alapján a szóban forgó országok állampolgárainak a belépés után karanténba sem kell vonulniuk, és nem kell igazolniuk vírusmentességüket.

Ausztria június 15-től teljesen megnyitja a határait Magyarország, Csehország és Szlovákia felé - jelentette be az osztrák belügyminiszter.A bécsi kormányzat előzőleg feloldotta az átlépési korlátozásokat Németország, Svájc és Lichtenstein felé.

Új programot indít a vakcinafejlesztés támogatására az amerikai elnök. Donald Trump bízik benne, hogy még az év vége előtt lesz oltóanyag az új típusú koronavírus ellen. A politikus kilátásba helyezte az Egészségügyi Világszervezet pénzügyi támogatásának részleges visszaállítását is. A WHO április óta nem kap amerikai pénzt, mert Washington azzal vádolja, hogy elősegítette a járvánnyal kapcsolatos kínai téves tájékoztatást.