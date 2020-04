A metrófelújítás nem áll le a koronavírus miatt

A 3-as metró felújítása a koronavírus-járvány alatt is zavartalanul zajlik - mondta a BKV vezérigazgatója. Bolla Tibor hangsúlyozta, hogy az észak-déli metró rekonstrukcióján nem módosítottak,

várhatóan 2022-re véget ér a beruházás.

"Az ütemterv szerint haladunk, a déli szakaszon folyik a munka, illetve a középső szakasz egyes állomásain is. Novemberre be is fejeződik a déli szakasz felújítása, és el tud kezdődni a munka a középső szakaszon" - vázolta az InfoRádióban a BKV vezetője, aki azért hozzátette, hogy "egyes jelzések" már érkeztek a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a vállalkozóktól, de olyan, ami hátráltatná a munkát, nem.

Beszámolt arról is, hogy változott a kivitelezői személyi összetétel, sok külföldi vendégmunkás ugyanis hazament, helyükre pedig magyarok vagy más nemzetiségűek álltak be.

A déli szakaszokon alagút- és állomásmunkák zajlanak párhuzamosan - már nem bontás, hanem építkezés -, a középsőn pedig az Arany János utcai és a Ferenciek terei állomások rekonstrukciója van folyamatban.

A teljes középső szakasz ősztől lesz lezárva.

A teljes beruházás várhatóan 2022-re érhet véget.

Nyitókép: BKK