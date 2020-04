1310 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 8 beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid-19), ezzel 1310 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Egy nap alatt 120 újabb embernél azonosították a betegséget, ez kevesebb, mint a nagypénteki 210 fős adat.

Elhunyt újabb 8 beteg. Ezzel 85 főre emelkedett az elhunytak száma. 115 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból. A Pesti úti idősek otthonában eddig összesen 198 igazolt koronavírus-fertőzött van - derül ki a koronavirus.gov.hu oldal adataiból.

Jelenleg összesen 16 006 ember van hatósági házi karanténban, és 29 948 az akkreditált laboratóriumban vizsgált minták száma.

A Pesti úti idősek otthonában eddig összesen 198 igazolt koronavírus-fertőzött van. Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt az operatív törzs pénteki tájékoztatóján, hogy itt gócpont alakult ki. Péntek délután újabb 56 idős lakónál azonosították a fertőzést, őket is a Szent János Kórházba szállították. Csütörtökön 126 gondozottat szállítottak kórházba.

Országos szinten a legfertőzöttebb továbbra is Budapest és Pest megye (továbbra is különösen kérik emiatt a fővárosiakat a korlátozások és a szabályok betartására), valamint sok megbetegedést regisztráltak Fejér megyében is.

A kijárási korlátozások meghosszabbítását Orbán Viktor jelentette be nagycsütörtökön, kérve mindenkit, hogy a húsvéti ünnepek és a jó idő ellenére is tartsák be a korlátozásokat, hogy ne kelljen központi szigorítást elrendelni. Egyúttal lehetővé tette a kormány az önkormányzatoknak, hogy saját hatáskörben szigorítsanak. Ezzel sok település, elsősorban kedvelt kirándulóhelyek éltek - itt egy összefoglaló ezekről.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt