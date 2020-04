1310-re emelkedett a magyarországi új koronavírus-fertőzöttek száma, a járványgörbe egyre meredekebb emelkedése láttán volt tehát miről beszélnie az operatív törzsnek nagyszombaton is.

Müller Cecília országos tisztifőorvos "viszonylag magasabb számokat" említett. A nyolc új halott jellemzően idős volt, mind krónikus megbetegedéssel küzdött. Örömhírként közölte ugyanakkor, hogy egyre többen (115) távoznak gyógyultan a kórházakból is. A laboratóriumi vizsgálatok száma immár 31 ezer fölött jár.

Ami mindenkit érdekel: a Pesti úti idősek otthona helyzete.

"56 újabb fertőzöttet regisztráltunk, a Korányi, a Bajcsy és a Szent János Kórház fogadja be őket, jó általános állapotban vannak, sokan tünetszegények, tünetmentesek, senki közülük nincs intenzív osztályon" - mondta. Hozzátette, az otthonban most teljes fertőtlenítés van, a lakók pedig mind kórházakban várják, hogy visszatérhessenek - de csak egészségesen, illetve elkülöníthetően.

Hogy hogyan került idősek otthonába a fertőzés, arról a Müller Cecília azt mondta: ez nagyon kevéssé utolérhető, nem lehet megtudni már.

Felidézte, látogatási tilalmat és felvételi zárlatot is elrendeltek időben, és minden szociális intézmény megkapta azt az ellátási rendet, amit be kell tartani folyamatosan, fokozatosan. Nyomatékosította, 100-200 fős idősotthonokban kötelező 6 órás orvosi hozzáférés, 100 fő alatt 4 órás - minden nap, ezt "békeidőben" is nagyon alapvetőnek tartaná. Részletes szabályozást is készítettek minden szociális intézményi dolgozó számára, a betartatást pedig Müller Cecília fogja ellenőrizni.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi