Operatív törzs: országos ellenőrzést rendeltek az idősotthonokban

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 1190 főre nőtt Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős, krónikus beteg. Ezzel 77 főre emelkedett az elhunytak száma. 112 fő pedig már gyógyultan távozott a kórházból – erről is volt szó az operatív törzs pénteki tájékoztatóján.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta, fokozottan nőtt a fertőzöttek száma. Bővül a kör, ez látszik az adatokból. Sokan mutatnak tüneteket, akár intenzív ápolásra, lélegeztetésre szorulnak.

A fővárosi önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősek otthonában eddig 151 igazolt koronavírus-fertőzött van és 7 elhunyt. A fertőzöttek száma várhatóan magasabb lesz a több mint ötszáz fős idősotthonban, mert a laborvizsgálatok még jelenleg is tartanak.

Az otthonban személyesen is meggyőződött arról, hogy van-e tennivaló. Konzultált a védelmükről, és 126 fertőzöttet a Korányi kórházba szállítottak, ez a legbiztonságosabb lépés, amit tehetnek, függetlenül az egészségi állapottól. Ez egyben izoláció, de ha kiderülnek újabb fertőzések, újabb intézkedésre lesz szükség.

Az ott maradók egészségi állapotát is folyamatosan vizsgálni kell, így lehet fenntartani a biztonságot. Ezért további egészségügyi személyzetet kellett a helyszínre küldeni. Az eddigi személyzet oktatását is elrendelte Müller Cecília, mert hiányosságokat tárt fel a helyszínen. Ezek az otthonok az együttélés, a közös, zárt tér miatt is veszélyesek, ezért egyéni védőfelszerelést is küldenek.

Egy másik idősotthonban is van járványos terjedés, ez a Rózsa utcai otthon, ahol hét pozitív lelet volt már, de ott is további laboratóriumi vizsgálatokra van szükség.

Az idősotthonban országos ellenőrzést rendelt el, és azonnal intézkedésekre kerül sor, ha hiányosságot tapasztalnak. Az ott élőket veszély fenyegeti, ezért rájuk kell koncentrálnunk.

"Ha levonjuk az idősotthoni betegek számát, akkor is jelentős a betegszám emelkedése" – mondta a tisztifőorvos.

Jelentősen nőtt a laborvizsgálatok száma is, csaknem 30 ezer készült eddig.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeletvezető tisztje elmondta, hogy megjelent az a kormányrendelet, amely meghosszabbította a kijárási korlátozásokat. Az időtartam automatikus meghosszabbodik, és a kormány hetente vizsgálja majd felül. A piacok nyitvatartásával kapcsolatos szabályokat a helyi önkormányzatok állapíthatják meg, de biztosítani kell a 65 év felettieknek a saját idősávot.

A polgármesterek a húsvéti időszakban szigorúbb kijárási szabályokat határozhatnak meg. Felhívta a figyelmet, hogy továbbra is érvényesek a korábbi szabályok, csak alapos indokkal lehet elhagyni az otthonokat.

Az elmúlt 24 órában 1255 intézkedést hajtott végre a rendőrség a kijárási szabályok megsértése miatt, de az esetek többségében figyelmeztetést alkalmaztak.

Az újságírói kérdések

A felgyógyult egészségügyi szakembereknek vissza kell-e menniük dolgozni?

Ha felgyógyultak, várják vissza őket, nagy szükség van rájuk.

Lesz-e kiemelt rendőri ellenőrzés az ünnepek alatt?

Eddig is fokozott ellenőrzés volt, húsvétkor mindig is az szokott lenni, csak most nem az ittasságot ellenőrzik, hanem a kijárási szabályok betartását.

Bezárnak-e a dohányboltok is 15 órakor?

Igen, ez változás a korábbiakhoz képest, a dohánybolt kikerült a kivételek közül, amelyek nyitva lehetnek 15 óra után is.

Fordulatot jelent-e a 210 fős betegszám-emelkedés?

Az idősotthoni fertőzések emelték meg a számot, de anélkül is növekedik a fertőzöttek száma. A növekedés stádiumában vagyunk.

Van-e fertőzésgyanús rab?

Nincs.

A magánúton végzett tesztek száma beleszámít-e a hivatalos tesztek számába?

Nem.

A polgármesteri szigorítások betartatása érdekében eljárnak-e a rendőrök és a katonák?

Igen, mivel a kormányrendelet adott erre felhatalmazást, így a hatóságok a helyi szabályokat is ellenőrzik.

