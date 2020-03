Jelentős közlekedési változások a koronavírus-veszélyhelyzet miatt

A Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely szerdán kora délután jelentette be, hogy rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdet ki a kormány a koronavírus elleni védekezés érdekében. Ennek nyomán ideiglenesen visszaállították a határellenőrzést a magyar-szlovén, valamint magyar-osztrák határon.

Továbbá beutazási tilalom lépett életben a nem magyar állampolgároknak Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból. Magyarország területére nem léphetnek be a járvány gócpontjának számító országokból (Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán) érkező nem magyar állampolgárok. Magyarország területére nem léphet be ugyanezen országok területéről nemzetközi személyszállítást végző vasúti jármű, autóbusz, valamint - a leszállás nélküli áthaladás esetét kivéve - polgári légijármű.

A koronavírus miatt kedden fertőtlenítést végeztek a teljes gyorsforgalmi úthálózaton és a pihenőkben.

A MÁV korábban azt közölte: a vasúttársaság a különböző vírusok és betegségek terjedése ellen általános gyakorlata szerint naponta többször végeztet tisztítást, amelynek során fertőtleníti a személykocsik ajtónyitóit, kilincseit és fogantyúit, valamint a mosdókat, WC-ket. Ezt most kiemelten, fokozott ellenőrzés mellett végzik. Azt írták: állandó kapcsolatot tartanak a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzzsel, az egészségügyi hatósággal, és iránymutatásuk alapján jár el az állomásokon és a vonatokon, biztosítva a szükséges feltételeket.

A vasúttársaság korábban azt is közölte: több nemzetközi járat menetideje nőhet a koronavírus elleni védekezés miatti határellenőrzés miatt. Közleményük szerint az Ausztria, Szlovénia és Horvátország felől érkező vonatok esetében kell számítani a késésekre, miután csütörtöktől visszaállítják a schengeni övezeten belüli határellenőrzést. A határvizsgálati intézkedések pedig megnövelhetik a menetidőt.

A légiközlekedést érintően már korábban több légitársaság törölt számos járatot. A budapesti és debreceni repülőtereken több országból érkezőket is vizsgálják, egyes városokból egyáltalán nem fogadnak járatokat. A Budapest Airport arról is tájékoztatott: folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a hatóságokkal, a repülőtéren szórólapokkal, valamint információs táblákkal tájékoztatják az utasokat a legfontosabb tudnivalókról, továbbá arról, hogy mi a teendő, ha utazás során betegnek érzik magukat. Hangsúlyozták: a repülőtér-üzemeltető jelentős, százmillió forintos nagyságrendű felszereléssel és eszközzel rendelkezik a szükséges védőfelszerelésekből és a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból, továbbá biztosítani tudják a megfelelő elkülönítő helyiségeket is.

Mindemellett a fővárosban és számos kisebb és nagyobb városban - köztük Tatabányán, Szegeden, Miskolcon - a közösségi közlekedést érintően is változtatásokat vezettek be. Gyakrabban fertőtlenítenek, több helyen felfüggesztették az első ajtós felszállást. A fővárosban a közösségi közlekedési szolgáltatók arra biztatják az utasokat, hogy minél gyakrabban nyissák ki a járművek ablakait, mert ez is jelentősen hozzájárul a szellőzéshez. Az elsőajtós felszállási rend felfüggesztése Budapesten mintegy kétszáz fővárosi autóbusz- és trolibusz-vonalat érint.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás