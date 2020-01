Van egy ingyenes megoldás a Windows 7 halála utáni élethez

Magát az operációs rendszert nem frissítik és nem javítják az időközben - jobbára a hackerek által - felfedezett és kihasznált hibákat sem. Igaz, a Google bejelentette, hogy még legalább másfél évig biztosítja a Chrome böngészőhöz tartozó javítófoltokat és frissítéseket, ez korántsem jelent teljes biztonságot.

A Microsoft a Windows 10-re igyekszik terelni a régi rendszer mellett mostanáig kitartó felhasználóit, és még egy ingyenes frissítési időszakot kínáló akciót is szerveztek 2016-ban. Ám egy kiskapu segítségével jelenleg is megoldható, hogy ne kelljen fizetni a korszerű rendszerért, persze ha jogtiszta 7-esről vagy 8.1-esről akar továbblépni valaki - írta a The Verge cikke és a ZDNet szakértőjének tesztjei alapján a hvg.hu.

A frissítés előtt biztonsági mentést javasolt készíteni, mert a folyamat közben gyakran elvesznek a gépen tárolt adatok.

Ezen az oldalon kell elindulni, elnavigálni a Create Windows 10 installation media section részre, majd rákattintani a Download tool now parancsra, és futtatni a fájlt.

A felugró ablakban (valószínűleg angol nyelvű lesz), az Upgrade this PC now opciót kell választani.

A telepítés végén elvileg automatikusan meg kell érkezzen az aktiválási kód, melyet a Frissítés és Biztonság, majd az Aktiválás menübe lépve kérhet a felhasználó.

Nyitókép: Pixabay