Momentum: hatalmi eszközökkel próbálták a kérdéseket rendezni

Mint ismert, első intézkedéseként 20 százalékkal, bruttó 411 ezer forintra emelte a képviselők fizetését a pesterzsébeti (XX. kerület) testületi többség. Kisvártatva az is kiderült, hogy a javaslatot az MSZP nyújtotta be az üléskezdés előtt pár perccel, a Momentum viszont nem támogatta, de így is többsége lett az előterjesztésnek – a DK-nak és a Jobbiknak köszönhetően.

Szőnyi Attila szerinte az említett szavazás nem oka, inkább csak példa arra, amiért a Momentum úgy döntött, hogy kívülről támogatják az ügyek mentén ezentúl a testületi többséget. Maga az, ami miatt így határoztak, hogy

a választások lezárultával azt tapasztalták, hogy korábbi kompromisszumkereső hozzáállása a feleknek megváltozott,

és csupán hatalmi eszközökkel próbálták a felmerült kérdéseket rendezni, tette hozzá a párt pesterzsébeti képviselője, aki szerint az MSZP nyilvánvalóvá tette számukra, hogy nem tekinti a Momentumot érdemi partnernek a kerület irányításában.

A szavazás – állítása szerint – őket is meglepetésként érte, hiszen a képviselői juttatásokról előzetes érdemi egyeztetés nem volt, az előterjesztést a teremben a szavazás előtt kapták meg, így erről érdemben nem tudtak dönteni. A Momentum fő problémája az a metódus, ahogyan ezt az egészet kezelték, és szerintük nagyon rossz üzenete van a választók felé annak, hogy egy új testületnek az legyen az első döntése, hogy 20 százalékkal megemelik a kerületi képviselők fizetését.

A szavazás során a Momentum két képviselője nem nyomott gombot, hiszen egy olyan kérdést, amely látszólag sokakat érdekelhet, szerintük nem egy ilyen "rejtett" módon kell bevinni a testület elé, pláne nem ennek kellene az alakulóülés legfontosabb napirendi pontjának lennie – hangsúlyozta.

Szőnyi Attila megerősítette, hogy a momentumos képviselők a felkínált bizottsági elnöki pozíciókat nem vállalták el, erről egyébként már korábban határoztak, pontosan azért, mert el

szerették volna kerülni annak a gyanúját is, hogy esetleg a döntéseiket a felkínált helyekkel próbálnák befolyásolni,

magyarázta. Ráhatásuk bizonyos ügyekre ezáltal némileg csökkenhet, azonban nem jelentősen, hiszen az önkormányzati képviselők minden bizottság munkájában részt vehetnek.

Az elkövetkezendő ötéves önkormányzati ciklusra nézve megjegyezte, hogy ha lesznek olyan ügyek és kérdések, amikben egyetértenek - ilyenek várhatóan bőségesen lesznek -, akkor azokban együtt tudnak majd dolgozni, hiszen a választást is megelőzte egy olyan kampány, amely során kiderült, hogy amennyiben a felek szeretnének, akkor képesek megtalálni a közös hangot. Szőnyi Attila emlékeztetett arra, hogy a Momentum kezdeményezte annak idején Pesterzsébeten az ellenzéki tárgyalásokat, melyek eredménye lett az is, hogy közös indulás volt a XX. kerületben. Ha van mód a további együttműködésre, erre ők továbbra is nyitottak. Hozzátette ugyanakkor, hogy

olyan többséghez, amely a kisebbség véleményét, a Momentumét nem tekinti partnernek, nem szeretnének asszisztálni,

akkor inkább az adott kérdések és ügyek mentén fognak dönteni az együttműködésről.

Az InfoRádió az ügyben keresi a többi ellenzéki pártot. Az MSZP képviselői nem nyilatkoznak, a Demokratikus Koalíció későbbre ígért választ.

Pesterzsébeten egyébként a korábbi szocialista politikus, ma már független, de fideszes támogatással induló Szabados Ákos indult és nyerte a polgármesteri széket ismét, de a testületben az ellenzéknek van többsége. Így baloldali pártok képesek az önálló döntéshozatalra is.

