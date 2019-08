Eszméletlen ráncfelvarrást kap több fővárosi zöldterület

A "Budapest 2019 - Európa sportfővárosa" programsorozat keretében a főváros zöldterületei, illetve játszóterei hét helyszínen újulnak meg: az I. kerületben a Tabánban, az óbudai Hajógyári-szigeten, a VIII. kerületi II. János Pál pápa téren, a XI. kerületben a Függetlenségi parkban, az Egyetemisták parkjában és a gazdagréti Kaptató sétányon, valamint Csepelen a Csillagtelepen – ismertette az InfoRádiónak Nagy Dénes, a Főkert zöldterület-fejlesztési igazgatója.

A családi szabadidőparkok elsődleges célja az, hogy a család minden egyes tagja számára mozgást biztosítson, hogy minél aktívabban tölthessék a szabadidejüket

– mondta a Főkert munkatársa. A sportparkok rendelkeznek játszótéri résszel, valamint a különféle labdajátékok, jellemzően a futball és kosárlabda űzésére lehetőséget biztosító sportpályákkal, de megtalálhatók olyan fitneszeszközök, amik akár a nyugdíjasok, vagy a gyermekükre várakozó édesanyák számára nyújthatnak aktív kikapcsolódást, ismertette Nagy Dénes.

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a kondipark-jelleg mellett ne törődnének a fásítással. "A sportfunkció mellett a zöldkörnyezet minden esetben megújul. Illetve kihelyezünk utcabútorokat, ehhez kapcsolódó ivókutakat, és nem utolsó sorban automata WC-ket, ami egyrészt hiánypótló a parkjainkban, másrészt sokkal komfortosabb a kisgyerekesek részére is, hiszen pelenkázókkal is felszereltek" – ismertette Nagy Dénes.

A parkokat ezenfelül úgynevezett „okososzlopokkal” is ellátják: mindenhol lesz WIFI, UV-mérő, valamint mobiltelefon-töltési lehetőség is, illetve applikációval nyitható öltözőszekrények, ami például a futókört használók vehetnek igénybe.

A Főkert zöldterület-fejlesztési igazgatója úgy véli,

valamelyest visszaszorulóban van a vandalizmus a fővárosi közparkokban.

"A környezeti nevelés, amit a Főkert is képvisel, az irányba mutat, hogy kevesebb a vandalizmus jelenléte a parkokban, de sajnos még mindig jelen van, így ezek az eszközök vandálbiztosak, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet azokat felrobbantani, de egy kis kamaszos csibészség nem tud kárt tenni bennük. Már most is térfigyelő kamerahálózat van a fejlesztésben érintett helyszíneken, ahol mégse, ott ez kiegészítésre fog kerülni" – tette hozzá.

A családi szabadidőparkokat ezen a héten kezdik építeni, átadásuk pedig legtöbb esetben októberben várható.

