A hajódaru haladását egy motorcsónakból követő tudósító azt mondta, hogy a hajódaruval nem szeretnék megelőzni a teherszállítót, emiatt egy "icipicit" vissza kellett venni a sebességből. Eddig körülbelül 8-8,5 csomóval haladt a hajódaru, most körülbelül 7 csomóval megy, azaz óránként 12-13 kilométerrel - hangzott el az M1 aktuális csatornán.

A hajódarun tartózkodó másik tudósító arról számolt be, hogy a Clark Ádám hajódaru érkezése továbbra is délután 3-4 óra körül várható Újpesten, és a lassulás ellenére is "tempósan" haladnak.

Forrás: www.vesselfinder.com

Szerda reggel újabb holttestet találtak és emeltek ki a Margit hídnál lévő roncsból. Ő a tragédia 13. megtalált áldozata, és a harmadik ember, akit a Margit hídnál lévő roncsból emeltek ki. A búvárok ma is folyamatosan dolgoznak, hogy mielőbb kiemelhessék az elsüllyedt hajót, továbbá folytatódik az áldozatok keresése a Duna egész déli szakaszán.

Szerda reggelre ötre emelkedett a keresők által megtalált és azonosított áldozatok száma, már mindhárom, kedden talált holttestről tudják, ki volt, és a koreai sajtó is közölt róluk újabb híreket.

Úton van az óriásdaru

Szerda reggel elindult a nagyon várt óriásdaru a tragédia helyszíne felé. A Clark Ádám 200 tonna emelésére képes, és több nap után érkezik Komáromból Budapestre a Margit hídhoz, eddig ugyanis túl magas volt a vízszint ahhoz, hogy a Duna hídjai alatt átférjen.

Várhatóan délután háromkor érkeznek a fővároshoz, az északi vasúti összekötő hídnál fognak állomásozni. Arról, hogy mit kell tudni az úszódaruról és miért nem borul fel, amikor 200 tonnát emel, itt írtunk.

A baleset csaknem egy hete történt: szerda este valamivel 9 óra után a Margit hídnál ütközött össze a Viking szállodahajó és a dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó - az utóbbi felborult és másodpercek alatt elsüllyedt. Hét embert kimentettek a környező hajókon lévők, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták, 21 ember eltűnt. Az öt újabb holttest kiemelése nyomán még 16 embert keresnek, köztük a Hableány kétfős magyar személyzetét.

Nyitókép: Krizsán Csaba