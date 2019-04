Nő az egészség népszerűsége

Az utóbbi években egyre fontosabb mérlegelési szempont az élelmiszervásárlásnál, hogy egészséges termékeket fogyasszunk, így a zöldségek és a gyümölcsök is még jobban előtérbe kerülnek. Az egészségtudatosság komolyan megjelent a háztartások döntési preferenciáit vizsgálva.

A kávé, a csapvíz és az ásványvíz után a zöldségek és a gyümölcsök fogyasztása a negyedik és ötödik helyen szerepel a magyarok élelmiszer-fogyasztási rangsorában.

Ezen termékek mennyiségi forgalma csökkent az elmúlt években, viszont a vásárlás intenzitása és összegszerű forgalmuk is hosszútávon növekvő trendet mutat. A jelentős árszínvonal növekedések hatása egyértelműen érezhető a zöldségek és gyümölcsök forgalmán. Továbbra is az a trend látható, hogy a nyugdíjasok vásárolnak leginkább belőlük, de a gyermekes családok körében is intenzívebb a fogyasztás a korábbi évekhez képest.

Az adatok alapján egyértelműen látszik, hogy a korábbi évekhez képest a vásárlás helyszíne átrendeződött – a diszkont csatorna kiemelkedő fontosságú lett.

A zöldség és gyümölcsök vásárlásánál egyre többen lettek azok, akiknek fontos a magyar eredet amellett, hogy jó ár/érték arányban tudják megvásárolni az adott terméket.

Turcsán Tünde, a GfK Consumer Panel terület vezetője hangsúlyozta, hogy az élelmiszervásárlások esetében a fontossági szempontokat figyelembe véve még mindig az élvezet áll az első helyen, amivel a megkérdezettek a minőséget, frissességet és az íz hármasát jelölték meg, mint a legfontosabbat; ahogy a zöldség és gyümölcs vásárlásnál is ezt tekintik a legfontosabb szempontnak.

Nyitókép: Pexels