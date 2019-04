Berobban az eperszezon

A sok tavaszi napsütés miatt három héttel hamarabb indult idén az eperszezon: múlt héten már elkezdték szedni a fólia alatt termesztett gyümölcsöt. A piacokon egyelőre még hitetlenkedve fogadják, hogy nem Görögországból vagy Spanyolországból való a kínált portéka – bár ez most még az árán is látszik. Míg a messziről jött gyümölcs kilójáért ezer, a hazaiért akár háromezer forintot is elkérnek.

Április 23-án szoktuk az első epreket leszedni, most április 3-án már árultuk – mondta egy gazda a Délmagyarországnak, és úgy számol, május első harmadában terem majd dömpingszerűen az eper, május 20-szal pedig véget ér a szezon. Várhatóan kevesebb eper lesz, mint tavaly, előző évben ugyanis annyira rossz szezont zártak a gazdák, hogy most 30-40 százalékkal kevesebbet ültettek.