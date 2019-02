Tizenegy évnyi munkát bízott a nemzetgazdaság irányítóira Orbán Viktor

Február eleji évértékelője után újabb nagy bejelentéseket tett Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gazdasági évadnyitó rendezvényén, ahol a kormányfő mellett Varga Mihály pénzügyminiszter, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, illetve házigazdaként Parragh László MKIK-elnök is felszólalt.

A kormányfő az ország elé az ausztriai életszínvonal és gazdasági fejlettségi szint 80-100 százalékának elérését tűzte ki célként 2030-ra, a feladatokat Orbán Viktor négy területre osztotta:

demográfiai fordulat végrehajtása a gazdasági növekedés megerősítése a szakképzés átalakítása kifektetési stratégia

A demográfiai fordulat vezetésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma családi- és ifjúságügyekért felelős államtitkárát, a családvédelmi akcióterv gazdáját, Novák Katalint bízta meg. A népesedéspolitikában kitűzött részcél, hogy

évente 110 ezer gyermek szülessen Magyarországon

(a jelenlegi 1,5-ös születési rátának 2,1-re kell emelkednie), mert mint Orbán Viktor aláhúzta, az ország egy 10 milliós lélekszámú közösség maradhat hosszabb távon, ahol a munkaerő-piaci helyzetet nem a bevándorlás, hanem a népesedéspolitika segítségével oldják meg, külföldi munkaerőt legfeljebb ideiglenesen és a környező országokból lehetséges idehívni, és csak a hiányszakmákban.

A 4 százalék fölötti gazdasági növekedés fenntartásáért Varga Mihály pénzügyminiszter felel. Orbán Viktor hangsúlyozta,

a kívánt fejlettségi szint eléréséhez folyamatosan 2 százalék körüli előnyre van szükség Ausztriával és Németországgal szemben.

A szakképzés innovációalapú átszervezését Palkovics László innovációs és technológiai miniszterre bízta a kormányfő.

A kifektetési stratégiáról szólva elmondta,

számos multinacionális vállalat rengeteg hasznot visz ki az országból, ezért ideje, hogy a távozó profit arányában "döntetlenre hozzuk a meccset",

vagyis a magyar vállalkozások annyira megerősödnének, hogy ugyanebben az értékben külföldről hozzanak haza hasznot. Ennek részletein a Magyar Nemzeti Bank dolgozik - Matolcsy György már be is jelentett egy 330 pontos programot, ami ezt is érinti.

A kormányfő szerint a négy lábon álló, 2030-ig érő vízió és tervezés alapján Magyarország az Európai Unió azon öt országa közé kerülhet, ahol a legjobb élni és dolgozni és a gazdaság a legversenyképesebb, olyan országgá válhat, ahol a népesedési hanyatlás megáll és 5 millió ember dolgozik (ebben a cseheket kell utolérni, akiknél 2,6 százalékos a munkanélküliségi ráta), a Kárpát-medence mint gazdasági térség újraépül, az ország pedig része egy Észak-Olaszországtól Lengyelországig tartó új gazdasági térségnek.

"Ha nem tekerjük, eldől a bicikli" - fogalmazott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évadnyitóján Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor beszédét alább teljes terjedelmében meghallgathatják.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd