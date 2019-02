Orbán Viktor: az Európai Unió öt legjobb országa közé kell kerülnünk

A jegybank függetlenségét az alkotmány garantálja, de ez nem azt jelenti, hogy nem dolgozik össze az állam és a jegybank, akár az állam és az egyház - fogalmazott Orbán Viktor az MKIK évadnyitóján, amin előzőleg Matolcsy György jegybankelnök és Varga Mihály pénzügyminiszter is megszólalt.

Szerinte a "mindenséghez" kell mérni a magyar gazdaság teljesítményét, a mindenség ebben a felállásban Ausztriát jelenti.

A miniszterelnök úgy látja, kell vízió, de két lábbal a földön is kell járni, ennek a két gondolkodásnak kell jelen lenni, és ezzel kapcsolatban érzi a személyes feladatot Orbán Viktor.

"A politika fő szabálya úgy hangzik, hogy egyedül sohasem lehetsz elég okos" - mondta el a kormányfő, akinek azért minden végén neki kell kimondania a végső szót.

Biztatta a kamarát, hogy ne fogják vissza magukat, bombázzák a kormányt újabb és újabb javaslatokkal, hisz a kormányzás számos hibával zajlik, amiket ki kell javítani.

"Amit elértünk, az már valami, üzletemberek társaságában nem merek ennél többet mondani"

- fogalmazott a kormányfő, aki szerint minden számnál lehet eggyel nagyobbat mondani.

A 2008-as pénzügyi válság szerinte nem konjunkturális válság volt, vagyis nem lehetett vele számolni, és nem is "várni" kellett, hogy majd elmúljon. Az ő értékelésében átrendezést hozott a világgazdaságban, ami Európa és Magyarország számára is komoly figyelmeztetés volt.

Nagy bejelentések rendezvénye Minden évben nagy figyelem övezi a február végén, március elején tartott rendezvényt, amelyen Orbán Viktor hosszú évek óta beszédet mond, az elmúlt években többször is előfordult már, hogy komolyabb bejelentést tartogatott erre az alkalomra a miniszterelnök.



2018-ban a 4 százalékos növekedési célt, a 2022-re megvalósuló teljes foglalkoztatottságot, az emelkedő minimálbért és családpolitikai intézkedést ígérte a kormányfő.

"A kihívásra azt a választ adtuk, hogy magyar modellt kell létrehozni" - mondta, ennek társadalompolitikai (szabadság és közösség egyensúlya, keresztény kulturális alapok és létmód) és gazdaságpolitikai lába van.

A gazdaságpolitikai lábról részletesebben beszélve leszögezte,

a pénzügyi rendszernek rendben kell lenni, "nehogy kihúzzák a talajt a lábunk alól", semmifajta "kilengés" nem engedhető meg.

Úgy látja, 2014-ig a választási években mindig elszaladt a költségvetés, 2014 volt az első olyan esztendő, amikor nem emelkedett a hiány, 2018-ban pedig már csökkent is.

A segélyalapú gazdaság helyett munkaalapú gazdaság alapvetését is újra hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint a közmunka jól teljesíti meg azt, hogy az állam csak ezért cserébe segít a leghátrányosabb helyzetűeken.

A családtámogatási rendszerről szólva elmondta, a gyerekszám és a család tisztelete nem csak pénzkérdés. "Ma nem vagyunk családbarát Magyarország, igaz, a nemzeti össztermékhez viszonyított támogatás Magyarországon a legmagasabb Európában, de ezen kívül még jó néhány változásnak is történnie kell, hogy a demográfiai hanyatlást megállítsuk."

A termékenységi ráta ma - mint elmondta - 1,5, és bár 1,2-ről indult a kormány 2010-ben, 2,1-es a cél.

A foglalkoztatottságot tekintve a cseh 2,6 százalékot kell elérni, amit el lehet érni nemsoká, ha a nyugdíj mellett dolgozókat és a diákmunkában résztvevőket is beleszámítjuk

- hangoztatta Orbán Viktor, aki 5 millió dolgozó ember Magyarországát szeretné látni.

A kormányfő ipari paradigmaváltást is sürgetett, különben "önök tönkremennek", fogalmazott közönsége előtt.

Szerinte egy fontos sajátossággal is szembe kell nézni: Magyarország munkaerőpiaca nem fog növekedni a jövőben, legfeljebb a hiányszakmákban és legfeljebb időlegesen "és pont". Arra még lehet számítani, hogy a határ menti térségekben regionális együttműködések lesznek, "megmozdulhat valami, létrejöhetnek vegyesgazdasági formációk, a magyar állam és az EU is sok pénzt fog fordítani a jövőben".

Orbán Viktor kijelentette, meg kell becsülnünk, "amiben jók vagyunk". Például szerinte a magyar jó gazda, a mezőgazdaságban ennek nyilvánvaló előnyeit is láthatjuk. "Mindig is jók voltunk sportban, kultúrában, turizmusban és vendéglátásban is" - tette hozzá, sürgette, hogy vegyük ki belőle az üzleti lehetőségeket.

A fejlődésnek szerinte inkluzívnak kell lennie, tehát mindenkit be kell, hogy vonjon, "mindenki tehessen egy lépést előre".

Orbán Viktor biztos abban, hogy lépésről lépésre felszámolják a szegénységet Magyarországon.

Hat célja:

Magyarország az EU top5 országába kerüljön, ahol jó élni és dolgozni

a versenyképességi top5-be kell kerülni gazdaságilag

népesedési hanyatlás megállítása

a Kárpát medence újraépítése gazdasági, infrastrukturális értelemben, energiafüggetlenség 2030-ig (Paksra szükség van, a napenergiára ugyanígy)

gazdasági térség létrehozása Észak-Olaszországtól Lengyelországig

"kifektetés": a Magyarországon beruházó multik hasznának minél nagyobb arányú bent tartása az országban, illetve külföldön is be kell fektetni, ugyanannyi pénzt kell megkeresni a magyar vállalkozásoknak külföldön, mint amennyit kivisznek innen, "a meccset legalább döntetlenre kell hozni"

Orbán Viktor a V4-ről

"Az első dolog, amit tudni kell, hogy a lakossága 64 millió fő, az EU 12 százaléka. A növekedés 4 százalék, az EU-ban 2,1. A teljes EU-kereskedelem és export 10 százalékát is adja a V4" - sorolta a kormányfő, ami "jó ok az önbizalomra".

A migráció gazdasági összefüggéseiről

"A helyzet rendkívül komoly, de ez nem tudatosodott kellőképpen" - mondta a miniszterelnök, aki szerint 2045-ben élni fog, de a 10 évesek még 2090-ben is élni fognak. "Mi lehet a fontosabb számunkra, mint hogy biztonságban legyenek a gyermekeink és az unokáink?" - tette fel a kérdést. Szerinte a migráció teljesen át fogja alakítani az országot, "aki most nem védi meg magát, az később sem fogja tudni" - tette hozzá.

Szerinte mindaz, aki európai egyesült államokat szeretne, az a bevándorlás pártján van, ő viszont a független, erős nemzetek Európája pártján van.

Négy nagy feladatot adott:

Demográfiai fordulat - Novák Katalin vezetésével GDP megerősítése - Varga Mihály Szakképzés átalakítása - Palkovics László Kifektetési stratégia - MNB

Orbán Viktor azt mondta, "figyeli a magyarokat", mert ez a dolga. Úgy érzi, a magyarok tehetségesek és szorgalmasok is, de másként viselkednek, amikor jól megy, meg amikor nem megy jól, és most "kezd jól menni", ezért két lábbal a földön maradás magatartását javasolja. Másodsorban a tehetségeseknek nem szabad hátradőlni, "a feszesség kezd eltűnni", szerinte "ez a legrosszabb tulajdonságunk". A harmadik dolog, hogy a komfortzónán kívül a halogatás a jellemző, ezt ő már 1999 környékén is látta miniszterelnökként. "Végezetül, amikor elkezd jól menni, az összetartás gyengül, elkezd mocorogni. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy ezeket a tulajdonságokat kalkuláljuk a következő időszakban" - zárta gondolatait Orbán Viktor. "Ha nem tekerjük, eldől a bicikli" - mondta még.

A miniszterelnök előtt a kamara elnöke, a jegybank elnöke valamint a pénzügyminiszter szólalt fel. Matolcsy György és Varga Mihály nagy reformokat ígért az MKIK gazdasági évnyitóján. Erről itt írtunk részletesen.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd