Készül a romák felzárkózását segítő program - a nap hírei

Aki nem akar hagyományos, családtisztelő világban élni, ne vegye igénybe a családi otthonteremtési kedvezményeket - válaszolta a programot ért bírálatokra a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban kiemelte: a nemzeti konzultáció igazolta az egységet a családok támogatásának ügyében. Szólt arról is, hogy a falusi csok után már készül a romák felzárkózását segítő program is. A migrációról szóló kormányzati kampányt bíráló kijelentésekről azt mondta: a kormány európai parlamenti választási kampányának minden pontja igaz és pontos, egyben üdvözölte, hogy az Európai Néppárt rendkívüli frakcióülést tervez a kormány plakátkampányáról. Közben a tömörülés irányváltásra szólította fel a Fideszt.

A védelempolitikában és az energetikai együttműködésben is fontos partnernek nevezte Norvégiát a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a norvég külügyminiszterrel tartott budapesti tájékoztató után azt mondta: a magyar hadsereg harcászati rádiórendszerét egy többségében norvég állami tulajdonú cég szállítja, Magyarország még 860 rádiókészüléket vásárol az idén, így összesen 4600 ilyen berendezésre fogják alapozni a honvédség belső kommunikációját. Ine Marie Eriksen Söreide szerint a biztonsági együttműködésről azonosak a két ország nézetei.

Négy év alatt az összes fővárosi földúton aszfalt lesz - jelentette be a főpolgármester. Tarlós István közölte: támogatásával, a fideszes polgármesterek kezdeményezésére kormányzati finanszírozással indul az útépítési program. Elmondta: első körben 13 kerületben, köztük a négy ellenzéki vezetésűben kapnak szilárd burkolatot az utcák. Ez a 225 kilométernyi budapesti földút ötöde. A főpolgármester megerősítette az InfoRádió Aréna című műsorában csütörtökön elhangzott kijelentését, hogy a zajterhelés miatt a Liszt Ferenc-repülőtéren éjfél és hajnali 5 óra között repülészárlatot javasolnak bevezetni.

Az MSZP szerint Budapesttől 30-40 kilométerre kellene felépíteni egy új repülőteret a ferihegyi zaj- és légszennyezettség csökkentésére. Horváth Csaba szocialista fővárosi képviselő azt mondta: a beruházást - a Budapest Airport koncessziós jogai miatt - állami támogatás nélkül vagy a ferihegyi üzemeltető bevonásával lehetne megvalósítani. Úgy vélte: Tarlós István főpolgármester úgy tett ígéretet a Liszt Ferenc repülőtér éjszakai forgalmának csökkentésére, hogy a hatályos jogszabályok betartásával jóval kevesebb gép használhatná a repteret most is ebben az időszakban.

Gyurcsány Ferenc pártelnök felesége, Dobrev Klára vezeti a Demokratikus Koalíció listáját az Európai Parlamenti választáson. Molnár Csaba alelnök elmondta: a második helyen az ő neve szerepel, a harmadik pedig Rónai Sándor, a párt szóvivője. Gyurcsány Ferenc korábban az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta, hogy akit a DK listájáról megválasztanak, az ki is fog menni Strasbourgba képviselőnek.

Felméri a munkavállalók sztrájkkészségét az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság - mondta az InfoRádiónak a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke. Földiák András közölte: a tagszervezeteknek február végéig kell nyilatkozniuk. Szólt arról is, hogy a március 14-ére meghirdetett munkabeszüntetés előtt is lehet országos közszolgálati sztrájk, ha addig nem kezdődnek meg a sztrájktárgyalások.

A Magyar Suzuki Zrt. vezetése szerint létrejött a bérmegállapodás a cégnél, a fizikai dolgozók 18 százalékos béremelést kapnak.A közlemény szerint a bérek mellett a szakszervezet többi követelése - az éves bónusz és béren kívüli juttatások - ügyében is végleges megegyezés született. Az autógyártó azt hangsúlyozza, hogy a Magyar Suzuki további juttatásokat is biztosít dolgozói számára, mint például a jelenléti pótlék, fix műszakpótlék, üzemi meleg étkezés.

Az Alkotmánybírósághoz fordultak a földforgalmi törvény módosítása miatt az ellenzéki pártok. A jogszabály értelmében a szerintük nem független agrárkamara területi szervezetei foglalnak állást a földadásvételi szerződésekről, a kialkudott ár megítélésekor pedig figyelembe kell venni a föld jövedelemtermelő képességét is. Úgy vélték, hogy a parlament december 12-én szabálytalanul fogadta el a törvényt. A Fidesz szerint az ellenzék ismét a magyar gazdákat és nemzeti érdekeket támadja.

Lavina sodort el egy 10 fős magyar hegymászó csoportot a Magas Tátrában, a balesetben egyikük életét vesztette. A szlovák hegyimentő-szolgálat azt közölte: a szerencsétlenség a Lomnici csúcs közelében történt, mire a mentők elérték a helyszínt, a hegymászóknak már sikerült megtalálniuk és kiásniuk társukat, de már nem tudták megmenteni az életét.

Összecsaptak Venezuelában egy település lakosai a rendőrökkel a Brazíliával közös határ közelében. Egy tüntető meghalt. A hivatalban lévő venezuelai elnök előző nap elrendelte, hogy zárják le ezt a határt, amelyen keresztül az ellenzék segélyszállítmányt akar bejuttatni. A polgármester közlése szerint a katonák gumilövedéket és könnygázt vetettek be.

Románia-szerte tüntettek a bírók és az ügyészek a kormány igazságszolgáltatást átalakító új rendelete ellen. Egyes helyeken be is szüntették a munkát. A tiltakozók szerint a rendelet módosításaival Románia visszalépést tesz az igazságszolgáltatás reformja területén, és ismét politikai irányítás alá kerül az általuk képviselt hatalmi ág. Az igazságügyi miniszter kedden jelentette be a reformokat.