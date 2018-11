Orbán Viktor: büntetlenséget senkinek nem adhatunk, de tisztességes eljárást igen

Sneider Tamás (Jobbik) arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 30 éve - bár eltitkolva, de - folyamatosan fogad el gazdag vállalkozóktól repülőutakat, és ezt a vagyonbevallásában nem szerepeltette. Legújabban pedig olyan valakit "gyűjtött be" az országba, akit korrupció miatt elítéltek a hazájában - tette hozzá, Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök menekültstátuszára utalva. Nem érzi úgy, hogy mindezzel az egész nemzetet lejáratja? - kérdezte.

A miniszterelnök - a repülőutakra vonatkozó kérdésre - azt válaszolta: a felvetést a parlament mentelmi bizottsága megvitatta, döntött, és ennek a döntésnek aláveti magát.

Sneider Tamás viszonválaszában arról beszélt, hogy Románia négyszer gyorsabban fejlődött az elmúlt 18 évben, mint Magyarország.

A kormányfő erre többek között úgy reagált: 2010 óta a minimálbér, a szakmunkás minimálbér és a nettó átlagkereset is jelentősen nőtt, a reálbérek több mint 36 százalékkal emelkedtek, a kétgyermekes, átlagkeresettel rendelkező szülők jövedelme pedig 45 százalékkal ér többet, mint 2010-ben.

MSZP: melyik teória igaz Gruevszki-ügyben, ki döntött?

Harangozó Tamás (MSZP) a Gruevszki-ügyről kérdezte a miniszterelnököt, arra várva választ, hogy "melyik teória az igaz", ki döntött. Egy felvetés szerint Moszkva kérésére a külügy intézte az ügyet, egy másik lehetőség szerint pedig Orbán Viktor döntött - mondta. Azt kérdezte, fenntartja-e a kormány Macedónia EU- és NATO-csatlakozási törekvéseinek támogatását.

Orbán Viktor azt felelte:

a magyar hatóságok szabályosan jártak el, Macedónia Magyarország szövetségese, és az is marad,

Magyarország támogatja Szkopje EU- és NATO-tagságát. Hozzátette: Macedónia fontos szerepet játszott a migránsok megállításában, lezárta az útvonalukat és kerítést is épített, az akkori macedón miniszterelnököt, Nikola Gruevszkit pedig ezért kórusban támadták "a Soros-féle világhálózat" vezetésével. Macedónia ugyanolyan nyomás alatt állt, mint Magyarország, hogy engedje be a migránsokat, de kitartott, és ezzel segített Magyarországnak is, hogy megvédhesse magát - mondta.

A mostani macedón helyzetről a kormányfő közölte: az országban politikai játszmák zajlanak, amelyekben az igazságszolgáltatás is részt vesz, ezekbe a játszmákba Magyarország nem fog beavatkozni, véleményt sem mond róla.

Ám "biztosítjuk a tisztességes eljárás lehetőségét Magyarország területén mindenkinek.

Büntetlenséget senkinek nem adhatunk, de tisztességes eljárást igen",

ez esetben ez a tisztességes menekültügyi eljárást jelentette - fogalmazott.

Válaszát azzal zárta, hogy Magyarország szövetségesei mindenhol, de különösen a Balkánon, számíthatnak Budapestre.

Harangozó Tamás viszonválaszában arra hívta fel a figyelmet, hogy Macedónia biztonságos származási ország, ahogyan Montenegró és Szerbia is, amelyeken keresztül Gruevszki érkezett.

Orbán Viktor erre azt mondta: a menekültügyi eljárást nem a kormány folytatja le, hanem külön hatóság, és minden menekültügyi döntés mentes a politikai befolyástól, kizárólag jogi mérlegelésen nyugszik.

DK: a miniszterelnök egy embercsempész

Vadai Ágnes (DK) szintén a Gruevszki-ügyről beszélt, úgy fogalmazva: a miniszterelnök egy embercsempész. Szavai szerint Gruevszki illegális migránsként lépte át a magyar határt. "Soros György megbízatására állt embercsempésznek vagy esetleg más okból? (...) Hogyan fizet egy saját népe elől menekülő miniszterelnök? (...) Esetleg Putyin gazda adta parancsba, hogy be kell fogadni macedón szárnysegédjét?" - sorolta kérdéseit a kormányfőhöz.

Orbán Viktor reagálásában megismételte: a magyar hatóságok az ügyben a jogszabályok keretei között szabályosan jártak el.

Viszonválaszt Arató Gergely (DK) mondott, aki azt a kérdést is feltette, hogy "a kormány miért vett részt egy elítélt bűnöző Magyarországra szöktetésében".

A kormányfő visszautasította, hogy törvénytelenséggel vádolják a magyar állam bármely szervét vagy tisztségviselőjét.

"Azok az emberek támadják most (...) a kormányt, akik a bevándorlás pártján álltak mindig is" - mondta, hozzátéve: "önöknek a bevándorlás megakadályozásában segítséget nyújtó macedón miniszterelnöknek nyújtott tisztességes eljárás sok, ellenben Ahmed H.-nak szívesen nyújtanak - a volt igazságügy-miniszterükön keresztül - jogi segítséget".

LMP: hogyan tervez segíteni a kormány a devizahiteleseknek?

Csárdi Antal (LMP) arról beszélt, hogy a devizahitel-válság hosszú évek óta zajlik, több mint egymillió családot érint a probléma. Jelezte, az LMP kidolgozott egy adósmentő csomagot. Azt kérdezte, tervezi-e a kormány, hogy segítséget nyújt azoknak a devizahiteleseknek, akik áldozatul estek a bankok profitéhségének.

Orbán Viktor miniszterelnök azt válaszolta: a devizahiteles csapdahelyzetet a szocialisták idézték elő, amit nem lehet meg nem történtté tenni, de segítséget tudnak adni. Ilyen volt a forintosítás, az árfolyamgát bevezetése, a végtörlesztés, a Nemzeti Eszközkezelő felállítása, most pedig törvényt javasolnak arról, hogy akiket a bankok kisemmiztek, visszavásárolhassák az eszközkezelőtől a lakásukat. Megjegyezte továbbá, hogy az LMP nem szavazta meg sem az eszközkezelő létrehozását, sem a végtörlesztést, sem pedig a csok bevezetését.

Párbeszéd: a miniszterelnök bűnözők és terroristák lerakatává tette az országot

Szabó Tímea (Párbeszéd) azt kérdezte a kormányfőtől, hogy miért "terroristák, bűnözők, tolvajok, azeri baltás gyilkosok a szövetségesei, miért ezekkel akar együtt élni". "Nem szégyelli magát, hogy Magyarországot a bűnözők és a terroristák lerakatává tette?" - fogalmazta meg kérdését. Szerinte egyébként Orbán Viktor beavatkozik Macedónia szuverenitásába, miután nem hajlandó kiadni Szkopjénak Nikola Gruevszkit.

Orbán Viktor azt felelte: a kiadatási kérelem ügyében a bíróságok fogják lefolytatni az eljárást. Megismételte, hogy a magyar hatóságok a jogszabályok szerint jártak el minden tekintetben. Azt is mondta a Párbeszédről, hogy bevándorláspárti pártkért "egyfolytában a migránsok beengedése mellett érvel", és amikor a migránsokat támogatja, valójában a terroristákat támogatja.

A Fidesz a Szeviép-ügyről

Vitányi István (Fidesz) arról beszélt, hogy az elmúlt években már megszokhatták, sorra buknak ki a szocialista városvezetéshez köthető csontvázak Szegeden. Felidézte többek között a VIP-parkolóbérletek körüli "mutyizást", majd kitért a Szeviép-ügyre. A szociálliberális városvezetés - élén Botka Lászlóval -, szándékos, vagy gondatlan hozzáállásának köszönhetően szervezett bűnözői körök vették át Szeged irányítását - mondta.

Völner Pál, az igazságügyi tárca államtitkára kiemelte: az MSZP már több évtizede bizonyítja, hogy a hazugságok és a korrupció irányítja őket, most az egyetlen befolyásuk alatt maradt városon, Szeged nyakán élősködnek. Kitért arra, hogy a Szeviép Zrt. egykori vezetőit a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkentést eredményező csődbűntettben mondták ki bűnösnek.

Hozzátette: bár Botka László több ízben is tagadta, hogy az önkormányzat szerződést kötött volna, a közbeszerzési értesítő áttekintése után kiderülhet, ez nincs így. Az egykor jól menő építőipari vállalkozásból "a szocialisták egyszerűen kilopták a pénzt", ezzel tönkretettek 500 szegedi és Szeged környéki kisvállalkozást, akiket a mostani kormány kártalanít - közölte az államtitkár.

A Jobbik a kormányfőt kérdezte

Jakab Péter (Jobbik) azzal kezdte felszólalását, hogy "ahogy járja a vidéket, sokakat aggaszt a Duna alacsony vízállása, mert még könnyen befagy, és a Viktor megkoronáztatja magát." Az elnöklő Latorcai János ekkor figyelmeztette szavai miatt a képviselőt.

Ezt követően a jobbikos politikus Szent István király intelmeit idézte, és azt mondta: a kormányfő apja, veje, rokonsága sorra nyeri a milliárdos megrendeléseket, a népet eközben éhbérért dolgoztatják orrvérzésig, elveszik tőlük a kafetériát, a lakásmegtakarításokat. Gyengeséggel vádolta a kormányfőt, és szóvá tette a felcsúti stadion és kisvasút építését is.

Orbán Viktor miniszterelnök válaszában azt mondta:

nem szép, ha az ember hazudozik, de van nagyobb baj is a politikában, ha valaki elhiszi a hazugságait.

Mindenféle hazugsággal vádolják meg a kormányoldalt, majd utána úgy tesznek, mintha valóság lenne, és mégegyszer a fejükre olvassák a hazugságaikat. Ez nem helyes eljárás - mondta Orbán Viktor.

A koronázásra vonatkozó felvetésre azt válaszolta: a magyar alkotmány ezt tiltja.

Jakab Péter viszonválaszában azt mondta: a kormányfő "királynak képzeli magát, aki azt gondolja, bármit megtehet ebben az országban (...), de nem más, mint egy közönséges lókupec".

Az elnöklő Latorcai János ekkor ismét figyelmeztette a képviselőt, és kétszeri figyelmeztetés után a hétfői napra kezdeményezte, hogy zárják ki őt a vitából. Az Országgyűlés a kizárásra vonatkozó javaslatot 103 igen, 34 nem szavazattal elfogadta.

Orbán Viktor azt mondta: megvédené a lókupeceket, az egy tisztességes szakma, ami - szavai szerint - meg is haladja a képességeit, a lókupecek értenek a lovakhoz. A kérdést úgy kell feltenni, mihez kell értenie egy vezetőnek? A válasz az, hogy a vezetéshez, és, hogy ez sikerült-e, azt majd eldöntik a választók - fogalmazott a kormányfő.

Az MSZP a határvadászok felvételéről

Harangozó Tamás (MSZP) arra várt választ, hogy a háromezer határvadász felvételével mi a helyzet. Szóvá tette, hogy elfogadhatatlan módon érkezett válasz a kérdéseire, majd megemlítette az Elios-nyomozás megszüntetését, a Gruevszki-ügyet, és kitért a szerinte a bevándorlási hivatal beszántását célzó jogszabályra is.

Mi folyik a Belügyminisztériumban? - kérdezte a szocialista politikus.

Pintér Sándor belügyminiszter közölte: csodálkozik a képviselő felszólalásán, Harangozó Tamás 403 írásbeli kérdést tett fel 2010 óta, és mindegyikre megkapta a választ. A BM-ben rend van, tervszerű, szakszerű munka folyik, ezt a képviselő nyomon tudja követni, és így is tesz - jelentette ki a miniszter.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán