Tovább marad Magyarországon Ahmed H.

Május 18-ig meghosszabbították Ahmed H. nyírbátori idegenrendészeti őrizetét, írta meg a Magyar Hírlap. A terrorcselekmény miatt elítélt férfit január végén kiutasították az országból, miután letöltötte az ötéves börtönbüntetésének kétharmadát, és megkezdődött az úti okmányok beszerzése, de ez a mai napig nem fejeződött be, mivel sem Ciprus, sem Németország nem fogadta be a kérelmet. A kiutasítás végrehajtását a hatóság ezért felfüggesztette.

A férfi korábban Cipruson élt családjával, ezért a magyar hatóságok a Ciprusi Köztársaságba rendelték el kitoloncolását, azonban Ciprus nem fogadta be. Mivel Ahmed H. eredeti úti célja Németország volt, az eljárás során megkeresték Németországot is – tekintettel arra is, hogy családja időközben oda költözött –, azonban a férfi átvételéhez, érvényes beutazási engedélyek hiányában, a németek sem járultak hozzá.

A szír Ahmed H. 2015-ben a röszkei határátkelőnél próbált bejutni Magyarországra és eközben kővel dobálta a magyar rendőröket. Ezért terrorizmus vádjával a bíróság jogerősen öt év fegyházra ítélte és tíz évre kiutasította az országból. Úti okmányainak elkészültét idegenrendészeti őrizetben várta.

Nyitókép: Kelemen Zoltán Gergely