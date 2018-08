Mi lesz a fővárosi felújításokkal az iskolakezdésig?

Két hete végeztek a vágányépítési munkálatokkal a Fehérvári út–Etele út csomópontban, ahol megszűntek a forgalomkorlátozások. A Budapesti Közlekedési Központ közölte, hogy az 1-es villamos vonalának meghosszabbítása a tervek szerint halad, az Etele út továbbra is egyirányú marad a Fehérvári út irányába.

Kelemen Tamás, a Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke az InfoRádiónak elmondta, a vonal meghosszabbítása keretében végezték el a meglévő szakasz egyes részeink felújítását. A munkálatok elsősorban a Közvágóhíd és a Puskás Ferenc Stadion közti vonalat érintették. Szerinte az építkezés jól áll, és a BKK tartani fogja az augusztus 31-i határidőt. A Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke hozzátette: ugyan a villamosvonal elkészülhet az év végéig, de az Etele út lezárása valószínűleg tovább tart majd szeptember 30-nál.

Az 1-es villamos egy másik részét is felújítják, a rekonstrukció július 7-én kezdődött és a nyári szünet végéig tart. A Mester utca és Népliget közötti, valamint a Hős utca környékén található szakaszok rekonstrukcióját végzik el, ahol a néhány évvel ezelőtti vonalfelújítás idején csak a megállóhelyek korszerűsítése történt meg. Most a villamossín cseréjén kívül megerősítik a földműveket, valamint felújítják a vágányokat keresztező átjárókat is.

A másik legjelentősebb fővárosi vonalon, a 4-6-os villamosvonalon június 16-tól szeptember 2-ig pályakorszerűsítést végeznek. A Nagykörút érintett szakaszán, az Oktogon és a József utca között ideiglenes buszsávot alakítottak ki a pótlóbuszok zavartalan közlekedése érdekében, ezért ezen a szakaszon az autósoknak csak egy-egy sáv jut.

Bolla Tibor, a BKV elnök-vezérigazgatója júniusban az InfoRádiónak részletesen beszélt arról, hogy miért egyszerre végzik el a legnagyobb villamosvonalak, rekonstrukcióját. „A nyári időszakban muszáj megcsinálni olyan dolgokat, amiket nem bírna el a hétköznapi, iskolaidőben való közlekedési nagyság” – fogalmazott.

A Nagykörút másik szakaszán, a Szent István körúton vízvezeték-felújítás miatt változott meg forgalom június közepén, augusztus 31-ig a Nyugati tér felé a Szemere utca és a Bihari János utca közötti útpályát teljes szélességében lezárták. Közlekedni itt a villamosvágányon lehet, jelzőlámpás szabályozás mellett.

A főváros forgalmát két építkezési munkálat érinti majd komolyabban a következő időszakban – jegyezte meg a Közlekedő Tömeg Egyesület alelnöke. Kelemen Tamás a Dózsa György úton és a Kossuth Lajos utcán tervezett távhővezeték építése okozta kényelmetlenségre hívta fel a figyelmet.

Várhatóan augusztus végére egyirányúsítják a BAH-csomópont felett húzódó felüljárót. A csomópont kisebb átalakítása után kezdődhet el a Lánchíd és az alagút felújítása – ezt korábban Tarlós István főpolgármester mondta az InfoRádió Aréna című műsorában. Mint hangsúlyozta, egyszerre nem lehet lezárni a két forgalmas útvonalat.

A Fővárosi Közgyűlés megszavazta, hogy a korábban tervezett, két ütemes felújítás helyett egyszerre korszerűsítse a főváros a váralagutat, a Lánchidat és a Clark Ádám teret. Ezzel jócskán lerövidülne az eredetileg 2024-ig tervezett kivitelezési időszak is.

Nyitókép: Bruzák Noémi