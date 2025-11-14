ARÉNA - PODCASTOK
eur:
384.45
usd:
330.91
bux:
107297.46
2025. november 14. péntek Aliz
Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

2025. november 14. 18:00
Csendes Olivér a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

2025. november 14. 19:46
Még kitart az e-autós pályázat
2025. november 14. 19:33
Bóka János: Magyarország számára nincs elveszett uniós forrás
2025. november 14. 19:30
Az Ötkarika magazin 2025. november 14-i adása
2025. november 14. 18:55
Pick-up étkezés, fényfestett dokumentumfilm – gyöngyszemekkel nyit a budapesti karácsonyi vásárok szezonja
2025. november 14. 18:03
Szakértő: sajnos a nyilvánosság hitelnek tartja a pénzügyi védőpajzsot, pedig nem az
2025. november 14. 18:00
Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
2025. november 14. 17:50
Itt a vége a Trump–BBC-csörtének – Most pedig jöhet a háború
2025. november 14. 16:14
Bóka János: kísérletek zajlottak arra, hogy Magyarország amerikai pozícióját aláássák
