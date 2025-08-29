ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
Egon, Egyed
Aréna
Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató és Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
2025. augusztus 29. 18:00
Florova Anna
az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó
az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
2025. szeptember 1. 14:10
Új szabály: a veszélyesen viselkedő gyerekek szülei is büntethetők lesznek Szlovákiában
2025. szeptember 1. 12:46
Szakértők az Otthon Startról: két fő körülményen múlhat, melyik bankot választják az érdeklődők
2025. szeptember 1. 12:34
Iskolakezdés és ráncfelvarrás: Karácsony Gergely számot adott a budapestieknek
2025. szeptember 1. 09:30
Az Üzleti reggeli magazin 2025. szeptember 1-i adása
2025. szeptember 1. 09:28
Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására
2025. szeptember 1. 09:15
Indul a HPV elleni kampány: a hetedik osztályosok ingyen kérhetnek védőoltást
2025. szeptember 1. 07:44
Donald Trump vámjai összehozták Indiát és Kínát
2025. augusztus 31. 22:10
Öt lehetséges helyszínt nevezett meg az esetleges ukrán-orosz tárgyalásokhoz az ukrán elnök – a nap hírei
