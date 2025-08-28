ARÉNA
Aréna

Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

2025. augusztus 28. 18:00
Presser Gábor zeneszerző, előadóművész

2025. augusztus 28. 20:01
Elemi erők találkozása – eltérő zenei stílusokat ötvöző jótékonysági gálakoncertet rendez az MVM
2025. augusztus 28. 19:38
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből
2025. augusztus 28. 19:30
A Vállalatok és Piacok magazin 2025. augusztus 28-i adása
2025. augusztus 28. 18:00
Presser Gábor zeneszerző, előadóművész
2025. augusztus 28. 17:36
Az állatvédők javasolták a kutyás koldulás betiltását
2025. augusztus 28. 17:16
Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni
2025. augusztus 28. 16:40
A Fővárosi mozaik magazin 2025. augusztus 28-i adása
2025. augusztus 28. 16:01
Magyarics Tamás: az amerikaiak ütőkártyái is végesek az orosz–ukrán háborúban
