2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és Závecz Tibor, a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője

2025. augusztus 25. 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője

2025. augusztus 25. 20:00
A Családi Hét magazin 2025. augusztus 25-i adása
2025. augusztus 25. 19:30
Az Adóinfó magazin 2025. augusztus 25-i adása
2025. augusztus 25. 19:24
Már megindult 13 millió tankönyv az iskolákba – Balatoni Katalin a tanévkezdésről
2025. augusztus 25. 18:52
Szakíró: sikert aratott a MotoGP a Balatonnál, mégis a Hungaroringre költözhet
2025. augusztus 25. 18:00
2025. augusztus 25. 16:21
Öngyógyításba kezdtek a magyar kórházak
2025. augusztus 25. 16:00
A Vívópercek magazin 2025. augusztus 25-i adása
2025. augusztus 25. 15:12
Furcsa rendkívüli ülés az Országgyűlésben – "Nem velünk szúrnak ki"
