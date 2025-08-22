ARÉNA
2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos

2025. augusztus 22. 18:00
Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos

Audio tartalmak

2025. augusztus 22. 20:00
Madár István: ilyenre talán még nem volt példa a magyar gazdaságban
2025. augusztus 22. 20:00
Az Ötkarika magazin 2025. augusztus 22-i adása
2025. augusztus 22. 18:40
Szalai Máté: az újabb gázai offenzíva ellenére a kimerültség jelei mutatkoznak az izraeli hadseregben
2025. augusztus 22. 18:00
Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos
2025. augusztus 22. 16:53
Mi történik, ha leáll a Barátság? Pletser Tamás: nem a hiány miatt kell igazán aggódni
2025. augusztus 22. 13:25
Fordulat: Csehország kész lenne katonákat küldeni Ukrajnába – ezekkel a feltételekkel
2025. augusztus 22. 11:37
Újra hadrendben a gigantikus orosz nukleáris hadihajó – de mit érhet el vele Moszkva?
2025. augusztus 22. 10:23
Lassan tele ezer rászoruló gyerek iskolatáskája, de itt még nincs megállás
