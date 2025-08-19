ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.71
usd:
337.89
bux:
106542.74
2025. augusztus 19. kedd Huba
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Aréna

Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója

2025. augusztus 19. 18:00
Bán Teodóra a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2025. augusztus 19. 19:30
A Szigma, a holnap világa 2025. augusztus 19-i adása
2025. augusztus 19. 18:00
Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
2025. augusztus 19. 17:45
Csizmazia Gábor az Arénában: egymáshoz nem kapcsolódó témákat hoz össze Donald Trump a vámháborúval
2025. augusztus 19. 17:25
Az Orvosmeteorológiai percek magazin 2025. augusztus 19-i adása
2025. augusztus 19. 17:25
Az Orvosmeteorológiai percek magazin 2025. augusztus 21-i adása
2025. augusztus 19. 16:45
Boczkó Gábor: akár 4-5 vívócsapatunk is ott lehet Los Angelesben
2025. augusztus 19. 14:59
Idős artistaművészeket támogat nagylelkű felajánlásával a Fővárosi Nagycirkusz
2025. augusztus 19. 12:49
Szlovákul is? – Új szabályok sokkolják a kisebbségi szervezeteket
×
×
×