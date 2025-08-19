ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
eur:
393.71
usd:
337.89
bux:
106542.74
2025. augusztus 19. kedd
Huba
HÍRLEVÉL
23 °C
24 óra
Ukrajna
mesterséges intelligencia
augusztus 20.
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Belépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Aréna
Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
2025. augusztus 19. 18:00
Bán Teodóra
a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
A címlapról ajánljuk
Új egyetem Magyarországon
Durva járványt okozó kullancsok áraszthatják el Magyarországot
Így törik be egy autó ablakát a balatoni kempingben
Újabb halálesetek, amelyeket a légkondicionáló berendezésekkel hoznak összefüggésbe
Változtattak a ChatGPT-n, ezentúl másképp válaszol
4 kilós meteorit találta el a házban alvó nőt
Veszélyes fertőzés terjed a strandokon, nem kíméli a nyaralókat
Szergej Lavrov elárulta, hogy mit kérnek a békéért cserébe
Podcastok
Audio tartalmak
2025. augusztus 19. 19:30
A Szigma, a holnap világa 2025. augusztus 19-i adása
2025. augusztus 19. 18:00
Bán Teodóra, a Margitszigeti Szabadtéri Színház ügyvezető igazgatója
2025. augusztus 19. 17:45
Csizmazia Gábor az Arénában: egymáshoz nem kapcsolódó témákat hoz össze Donald Trump a vámháborúval
2025. augusztus 19. 17:25
Az Orvosmeteorológiai percek magazin 2025. augusztus 19-i adása
2025. augusztus 19. 17:25
Az Orvosmeteorológiai percek magazin 2025. augusztus 21-i adása
2025. augusztus 19. 16:45
Boczkó Gábor: akár 4-5 vívócsapatunk is ott lehet Los Angelesben
2025. augusztus 19. 14:59
Idős artistaművészeket támogat nagylelkű felajánlásával a Fővárosi Nagycirkusz
2025. augusztus 19. 12:49
Szlovákul is? – Új szabályok sokkolják a kisebbségi szervezeteket
×
×
×