2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense

2025. augusztus 12. 18:00
Podcastok

Audio tartalmak

2025. augusztus 12. 19:46
Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót
2025. augusztus 12. 19:30
A Szigma, a holnap világa 2025. augusztus 12-i adása
2025. augusztus 12. 19:19
A Duna–Tisza-köze "már félig sivatag", termelők sora hagyna fel a gazdálkodással
2025. augusztus 12. 18:00
2025. augusztus 12. 17:54
Árrésstopvita – A versenyhivatal szembeszáll a kereskedelmi szövetség érvelésével
2025. augusztus 12. 17:29
Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának
2025. augusztus 12. 15:30
Lecsaptak az ellenőrök a nyaralók körében kedvelt helyeken
2025. augusztus 12. 15:18
Csaknem 82 métert dobni valaminek a kezdete? – Halász Bence: öt vetélytársam is ezen a szinten van idén
