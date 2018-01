Készüljön fel, ónos eső is lesz a napokban

Jellemzően csapadékos idő várható a jövő héten: eső, havas eső, hó, néhol ónos eső is lehet, de olykor a nap is kisüt. A leghidegebb órákban mínusz 10, néhol nappal is 0 Celsius-fok körül marad a hőmérséklet, de a hét második felében ismét melegszik az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.