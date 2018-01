Összehívták a külügyi bizottság rendkívüli ülését

Mihai Tudose román miniszterelnök "elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan nyilatkozata miatt" Németh Zsolt, bizottsági elnök kedden délután három órára összehívta az Országgyűlés Külügyi bizottságának rendkívüli ülését - közölte a Fidesz.

Hétfő reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az M1 aktuális csatornán is beszélt az esetről. Azt mondta, Magyarország mindig is kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatra törekedett Romániával az ott élő magyar közösség érdekében. (A miniszter beszélt az új, a kisebbségek jogait még tovább korlátozó ukrán törvényekről is.)



Pénteken Szijjártó Péter bekérette a román nagykövetet: teljes mértékben elfogadhatatlannak, az európai értékekhez és a 21. századhoz méltatlannak tartja a román miniszterelnök magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozatát, amelyben akasztással fenyegetőzött. Azt mondta a Realitatea hírtelevíziónak: "Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is".

A bukaresti külügyminisztérium erre válaszként közölte: Mihai Tudose a Romániát egységes és oszthatatlan nemzetállamként meghatározó alkotmány betartásának szükségességére, a helyi és a központi hatóságok felelősségére hívta fel a figyelmet, de nyilatkozatának nem volt etnikai vonatkozása, és nem volt magyarellenes.

A magyar pártok elítélték

A nyilatkozatot majd' minden magyar párt elítélte.

A Fidesz szerint elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan a román kormányfő magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozata. Hidvéghi Balázs, a nagyobbik kormánypárt kommunikációs igazgatója közleményében, úgy látta, hogy a kijelentés a 20. század legsötétebb, legbarbárabb időszakait idézi és olyan agresszivitásról tanúskodik, amely egy magát európainak tekintő állam kormányfőjétől megengedhetetlen.

Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint nincs helye az európai közéletben annak, aki kisebbségek fellógatásáról beszél, a román kormányfő azonban hátat fordított a közös európai értékeknek és szavai minden magyart, minden európait megsértettek.

Szávay István a Jobbik részéről a budapesti román nagykövetség előtt, kezében székely zászlóval, nyakában kötéllel tartott sajtótájékoztatót.

"Látható az, hogy Románia egy primitív, soviniszta propagandával készül a »nagy egyesülés«, 1918 december 1-je, Erdély elszakításának 100. évfordulójára. A székely autonómia tulajdonképpen nem több, mint amit a románok 1918-ban, a gyulafehérvári határozatban megígértek, amikor azt írták, hogy teljes szabadságot az itt lakó népek számára" - mondta Szávay István.

Az LMP szintén felháborodásának adott hangot, a párt szerint Mihai Tudose nemcsak az erdélyi magyarságot támadta, hanem a teljes magyarságot és az alapvető európai értékeket.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Radio France Internationale-nak adott nyilatkozatában úgy látta, hogy az Európai Unióban nem maradhat tisztségében az a miniszterelnök, aki olyan kijelentést tesz, mint a román kormányfő.

A Hatvannégy Vármegye akciója

Hétfőn a román külügyminisztérium provokációnak nevezte és közleményben ítélte el a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) múlt hétvégi akcióját, amelynek során a szervezet aktivistái székelyzászlóval takarták le a feliratot és a címert Románia budapesti nagykövetségének bejáratánál.

