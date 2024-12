Donald Trump ukrajnai különmegbízottja máris ledorongolta az oroszokat

Donald Tump megválasztott amerikai elnök – aki emlékezetes módon azt mondta, hogy egy nap alatt leállítja az ukrajnai háborút – egy nyugalmazott tábornokot, Keith Kelloggot jelölt ukrajnai különmegbízottnak.

Az ő béketerve egyszerre gyakorolna nyomást Kijevre és Moszkvára. Olyan engedményeket tartalmaz, amelyek a Kijev-párti tábor számára eddig kapitulációval értek fel. Mégis, egy vezető orosz ideológus, a Cárgrád nevű konzervatív tévéadó alapítója, Konsztantyin Malofejev, más néven „a pravoszláv oligarcha” keményen beszólt miatta Kelloggnak.

De mire is mondott nemet Malofejev, aki kommentátorok szerint a Cárgrád gazdájaként zöld utat kapott Vlagyimir Putyin elnöktől a nacionalista propaganda terjesztésére? A terv részeként a Nyugat feladná Oroszország diplomáciai elszigetelését és Putyin „démonizálását”. A felekre nyomást gyakorolnának a tűzszünet és a béketárgyalások érdekében, miközben az ukrán NATO-tagságról szóló tárgyalások kezdetét 10 évre kitolnák.

További ajánlat Moszkvának a jelenleg elfoglalt ukrán területek megtartása és a szankciók részleges vagy teljes feloldása. Viszont, Washington továbbra is szállítana fegyvert Kijevnek és hosszútávú biztonsági garanciákat adna neki. És: nem ismerné el az elfoglalt területek annektálását és vámokkal sújtaná az orosz energia exportot, amiből az ukrán újjáépítést finanszíroznák. Viszont, ha Kijev nem tárgyal, akkor leállíthatják a katonai segélyezését.

Malofejev minderre közölte: Putyin elnök válasza az lenne Kelloggnak, hogy – finoman fogalmazva –

A Financial Timesnak nyilatkozva azt mondta: „Kellogg Moszkvába jön a tervével, megnézzük, aztán megmondjuk neki, hogy mit csináljon magával, mert semmi sem tetszik belőle. Hát, ennyit a tárgyalásokról”.

Szerinte az ajánlat nem konstruktív és „nem Ukrajna, hanem Európa és a világ jövőjéről kell tárgyalni”. Továbbá, Trump azzal is leállíthatná a háborút, ha visszavonná az engedélyt, hogy az ukránok amerikai fegyverekkel támadják Oroszországot és ha elmozdítaná Zelenszkij ukrán elnököt. Csak ezek után találkozhatna Putyinnal, hogy „a legmagasabb szinten tárgyaljanak a világrendről”.

Kellogg minderre azt mondta a Fox News adásában – amelynek egyik volt igazgatója ironikus módon segített Malofejev Cárgrád tévéjének létrehozásában - , hogy

Ő majd megoldja, ahogy mindig is megoldotta. Szóval: másszon vissza a dobozába és próbálja jobban megérteni Trump elnököt és Amerikát, mert világos, hogy nem érti” – mondta Washington leendő ukrajnai különmegbízottja.

Trump's envoy on Ukraine, Keith Kelloggg, responds to Russian oligarch Malofeyev's dismissal of Trump's peace proposal: "Get back in your box and understand President Trump better, because clearly, you don't — and you definitely don't understand the United States of America." https://t.co/yTbiz49ZVH pic.twitter.com/2V3ueRm7xF