Megolvasztotta a jeget: a legendás Premier League-kapus a hokipályán is nyerő

A most 41 éves Cech a Chelsea, majd az Arsenal futballkapusaként lett világhíres az angol Premier League-ben. Kipárnázott fejvédője annyira összenőtt vele, hogy nehéz volt még csak elképzelni is nélküle.

Ahogy azt is, hogy azután, hogy szögre akasztotta a focicipőt, egy másik sportágban folytatja – profiként.

Csehországban a jégkorong annyira a nemzeti DNS része, mint Magyarországon a vízilabda. Így az nem meglepő, hogy ha már Cech folytatta a sportkarriert, akkor ezt a játékot választotta.

A cseh játékos 2019 óta hokikapusként remekel, és papíron a Brit Nemzeti Jégkorong Ligában játszó Oxford City Stars állományába tartozik. (A másodosztályban játszik és előtte már megfordult a hangzatos nevű Guilford Phoenix és a Chelmsford Chieftains angol kluboknál.)

Jelenlegi munkaadója kölcsönadta az északír Belfast Giantsnek, ami mindkét félnek nagy durranás: a Giants nem egyszerűen „egy északír csapat”, hanem többszörös brit bajnok, playoff- és kupagyőztes is.

Cech a hétvégén állt be védeni, amikor a klub már amúgy is 5-1-re vezetett a Glasgow Clan ellen,

és a szurkolótábor elkezdte skandálni, hogy „Cech-et akarjuk!”

Adam Keefe edző ennek már nem tudott ellenállni, és nagy éljenzés közepette a jégre küldte az egykori focilegendát.

