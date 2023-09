Vlagyimir Putyin meglepő parancsot adhatott az orosz védelmi miniszternek

Az állítás, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök határidőt adott védelmi miniszterének a most folyó ukrán ellentámadás leállítására az eddig mértékadó és hiteles Háborúkutató Intézettől (ISW) származik. Az amerikai agytröszt rendszeresen ad ki térképeket az ukrajnai invázió állásáról.

Most az intézet egy meg nem nevezett „bennfentes Kreml-forrásra” hivatkozik, amikor azt írja: Vlagyimir Putyin utasította Szergej Sojgu védelmi minisztert, hogy október elejéig akassza el az ukrán ellentámadást. Az ISW a 19 ezer követővel rendelkező, két néven futó kremlin_secrets (a Kreml Titkai) és Kremljovszkaja Tabakerka nevű Telegram-csatorna posztjára hivatkozott.

Kijevnek a területei visszafoglalására indított – és korábban „tavasziként” beharangozott, de csak nyáron indult ellentámadása – így is nagyon lassan halad, miközben az ukrán katonák is súlyos veszteségeket szenvednek.

Szerdán olyan képek jelentek meg, amelyek szerint sebesült, bekötözött fejű és sáros arcú katonák is kénytelenek a fronton harcolni.

