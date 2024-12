Szörnyű buszbaleset történt Braziliában - képek

Kigyulladt egy távolsági autóbusz a délkelet-brazíliai Minas Gerais államban, miután sziklatömb zuhant a járműre, és az összeütközött egy teherautóval. A balesetben legkevesebb 32 ember meghalt - közölték a tűzoltók.

"A halálos áldozatok száma 32 és 35 között mozog, de nem lehet egyelőre pontos számot mondani" - mondta a tűzoltók szóvivője, aki szerint az áldozatok pontos számát csak a törvényszéki orvosi szakértői vizsgálat elvégzése után tudják közölni.

A crash between a passenger bus and a truck killed 22 people on a highway in Minas Gerais, a state in southeastern Brazil.



A packed bus with 45 passengers blew a tire, causing the driver to lose control and collide with an oncoming truck carrying tiles. The bus burst into… pic.twitter.com/g3hPszBfpD