Harry herceg uncsi, máris leárazták

Úgy tűnt, hogy ez lesz az év leginkább várt könyves debütálása, de az emberek inkább az alvást választották. Az éjszaka már csomagolták ki a könyvet a brit könyvesboltokban, amelyek január 10-étől árusítják Harry, Sussex hercegének memoárját, a „Tartalékot”, amely frontális támadás családja és a brit Monarchia ellen.

Az eseményt hatalmas hírverés előzte meg: Harry nem egy, hanem két interjút is adott az Atlanti-óceán két oldalán. A könyvet már a múlt héten – egy hiba miatt idejekorán - kiadták spanyolul és a fordításból már szemezgetett a brit média.

A herceg, azonban úgy tűnik, nem bír akkora vonzerővel, mint egy új iPhone, amiért a hívők hajlandók a megjelenése előtti napon sátort verni és éjszaka sorban ülni-állni az üzlet előtt. Ráadásul: a kötet máris féláron kapható.

„Azt hittem, sor kígyózik majd az épület körül. De, amikor reggel hatkor odamentem, senki sem volt ott, egyedül voltam” – mesélte Caroline Lennon a brit médiának, merthogy több, kivezényelt riporter is lecsapott rá. „Azért vagyok itt, mert szeretem Harryt és Meghant és nem érdekel, mit mondanak rólam” – mondta az 59 éves nő, aki elzarándokolt egy London központjában lévő könyvesboltba.

Bár a médiában többségében olyan cikkek és kommentárok olvashatók, amelyek nem éppen Harryvel, vagy feleségével, Meghannal szimpatizálnak, Caroline legalább együtt érez velük, bár ő az egész királyi családot szereti és kibékülést akar: "Szerintem Harrynek és Vilmosnak keresnie kell a kapcsolatot.

Nem szeretik egymást.

Harry is Vilmos dugja össze a fejét és béküljön ki, az Isten szerelmére! Az élet túl rövid!” – hangzott el a népi bölcsesség a London központjában fekvő Piccaddilly egyik könyváruháza előtt.

Harry, Meghan és a brit királyi család és szimpatizánsaik között azután mérgesedett el a viszony, hogy a Sussex hercegi párként ismert duó úgy döntött: feladja a királyi család által végzett jótékonysági feladatok nagy részét és nagyobb függetlenséget keresve Amerikába költözik. A tengerentúl médiakarriert befutva próbálnak megélni, miközben a királyi család különböző jogosultságokat vont meg tőlük.

Mint a Telegraph című lap beszámolt róla, a kevésbé elegáns újság-hálózat, a WH Smith Viktória-pályaudvaron található lerakatában egy kisebb tömeg jelent meg az éjszakai eseményen. A lap szerint

az elmaradt roham oka a könyv spanyolországi kiadása

és az, hogy egy része már kiszivárgott a brit médiába.

Harry a könyvben nemcsak a királyi családdal való viszonyáról ír, azt követően, hogy feleségül vette Meghan Markle amerikai színésznőt – akit szerinte nem akartak befogadni.

Elmeséli, hogyan vesztette el szüzességét, hogyan drogozott és vett fel egy náci egyenruhát egy álarcos-bálra – amiért a felelősséget részben bátyjára és feleségére hárította. És írt arról is, hogy 25 tálib harcost ölt meg Afganisztánban – amiért katonai vezetők és maguk a tálibok is hevesen bírálták. Megosztotta az olvasókkal azt is, hogy a család rá akarta venni: az esküvőjére borotválja le a szakállát.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall