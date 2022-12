Kína eltörölte az egyik legkínzóbb Covid-szabályt

Mindössze egy 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírus-tesztre lesz szükség a Kínába való belépéshez: jelenleg öt napnyi hotelkarantént és három napnyi otthoni karantént írnak elő azok számára, aki meg akarják látogatni az országot.

A világ többi részétől közel három éven át elzárkózó Kína ezzel egyidejűleg a légitársaságokra vonatkozó járat- és utasszám-csökkentésről is lemond - írja a CNN.

Élet a zéró Covid után

A rendelkezés része Kína zéró Covid utáni nyitási politikájának, melyet decemberben az országban terjedő egyre erőteljesebb tiltakozások hatására indítottak el. A hirtelen hátraarc hatására az országban

gyógyszerhiány alakult ki a lázas megbetegedések esetén szedett gyógyszerekből, az egyébként is törékeny egészségügyi ellátórendszer túlterheltté vált, a kórházak pedig megtelnek betegekkel.

A lezárások és tömeges tesztelések megszüntetése után Kínában már otthonukban is karanténba vonulhatnak a betegek, és más megelőző intézkedéseket, köztük a kontaktkutatást is megszüntették az országban.

KAPCSOLÓDÓ Kínai hátra arc járványügyben Az egészségügy-minisztérium feladatait ellátó kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság vasárnap leállította a koronavírus-járvánnyal...

Sok családnak segítség ez

Kína 2020 márciusában zárta le határait a vírus terjedésének megelőzésére, akkor is izolációban tartva népét, amikor a világ szinte minden területén megnyitották a határokat. A külföldieket gyakorlatilag kitiltották, kivéve az üzleti utazókat és a családtagokat. Most arról beszélnek, hogy könnyebbé teszik a beutazást az országba számukra.

A friss intézkedések a külföldön tanuló kínaiak számára is segítség: azok, akiknek nem volt pénze repjegyre, karanténhotelre és tesztek sorozatára, akár három éve nem tértek haza. A hatóságok azt is megígérték, hogy a Kínából történő kiutazás lehetőségei is javulnak.

KAPCSOLÓDÓ Egymillió kínai halhat bele a koronavírusba a télen A zéró Covidtól való hirtelen eltávolódás egy tanulmány szerint fertőzések eddig soha nem látott láncolatához...

Kínában a közösségi platformokon üdvözlik a nyitást, a Ctrip utazásfoglaló weboldalon megtízszereződött a népszerű úti célokra irányuló keresések száma a hír bejelentését követően. Mások ugyanakkor azon elmélkedtek, mennyi fájdalmat jelentettek az eddig betartatott szigorú szabályok rengeteg családnak.

2020 márciusa óta Kína azon a szinten kezelte a koronavírust, mint a bubópestist vagy a kolerát: a szabályváltoztatások eredményeképp ma már úgy állnak hozzá, ahogyan a HIV-hez vagy a madárinfluenzához.

A betegség nevét is megváltoztatták új koronavírusos tüdőgyulladásról új koronavírusos fertőzésre,

mivel az omikron már igen ritka esetben okoz csak tüdőgyulladást.

Kína vezetői is jelezték, hogy jövőre a gazdasági növekedés pályájára szeretnének állni: fő fókuszuk jelenleg a megfelelő gyógyszerellátás elérése a kínai pandémia jelen szakaszában. Azt nem zárják ki, hogy a jövőben helyi intézkedésekre sor kerüljön a vírus miatt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Vu Hao