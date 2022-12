Müller Cecília: semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy ötödik Covid-oltás szükséges

Megjósolni nem tudjuk, hogy mikor üti fel esetleg egy újabb világjárvány, de vannak olyan kórokozók, amelyeknek pandémiás potenciáljuk van. Ehhez az kell, hogy a vírus gyorsan és jelentősen változzon. Ez történt a Covid esetében is – mondta Müller Cecília az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az országos tiszti főorvos kiemelte, hogy a virológusok folyamatosan kórokozókat gyűjtenek, és azt a lehetőséget, valószínűséget keresik, hogy mely kórokozók kellene figyelni. Emiatt folyamatos készenléti figyelőrendszert működtet a Nemzeti Népegészségügyi Központ is, szekvenálással figyeli a vírusok örökítőanyagát, hogy időben kiderüljön, a változások eredményezhetnek-e veszélyes kórokozókat.

A veszély bárhonnan leselkedhet az emberiségre,

mert ezek a változások a szakember szerint akármikor, akárhol bekövetkezhetnek, csupán azt feltételezik, hogy a környezeti változások ezeket jelentősen befolyásolhatják.

A világjárványt okozó koronavírus keletkezését még mindig nem sikerült tisztázni, Müller Cecília szerint a WHO, az Egészségügyi Világszervezet nem tudott teljes körűen tájékozódni a kínai Vuhanban, és ezért a kérdés nem lett lezárva. „A virológusok szerint nem kell összeesküvés-elméletre gondolni, mert benne volt a koronavírusban ez a potenciál, és természetesen úton is létrejöhetett a SARS-CoV2” – mondta.

A tiszti főorvos szerint rengeteg tapasztalatot hozott a járvány. „Látjuk a sebezhetőségeinket. Alázatra tanított ez a pandémia, mindig van új és újabb kihívás előttünk. Sok olyan tudományos kutatás és eredmény született, ami másképp nem jött volna létre” – jelentette ki, és hozzátette,

„ha el tudjuk engedi a sok veszteséget, akkor megpróbálhatjuk a hozadékát is értékelni”.

Arról, hogy mit kell majd másképpen csinálni egy következő járványban, Müller Cecília azt mondta, még szorosabbra kell fűzni a megfigyelő rendszereket.

A vakcinák hatékonyságának vizsgálatáról úgy vélekedett, hogy érdemes ezt lefolytatni, mert meg kell adni a szükséges információt, és ezzel lehet megnyerni az emberek együttműködését. Kiemelte, hogy a járványkezelésben nagyon fontos volt az időtényező, hogy minél több embert minél előbb védetté lehessen tenni.

„A járvány alatt 9500 életet lehetett megmenteni a különböző vakcinákkal”

– jelentette ki az országos tisztifőorvos, és arra is emlékeztetett, hogy emberfeletti teljesítményt nyújtottak az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók.

A jelenlegi oltási helyzetről elmondta, most az omikron BA.5 változata ellen készített specifikus vakcina a leghatékonyabb. „Annak, aki nem vette fel a harmadik, emlékeztető oltást, vagy több mint négy hónap telt el a harmadik oltás óta, ajánljuk a negyedik oltást, és lehetőség van ezek felvételére az oltópontokon és a háziorvosnál is” – mondta.

Müller Cecília jelezte, mindig az orvos véleményét kell kikérni, de ő 60 év felett mindenkinek javasolja, „nem árt, ha bennünk van”. Akár az influenzaoltással együtt is fel lehet venni, mert noha a két oltás nem ad keresztvédelmet, de ha egyszerre támad a két kórokozó, akkor könnyebben fogjuk átvészelni ezt a két betegséget.

Az esetleges ötödik oltásról úgy nyilatkozott, hogy egyelőre semmiféle tudományos adat vagy bizonyíték sincs arra, hogy szükség lenne rá.

Csak azoknak érdemes ezt beadatni, akiknek speciális immunhiányos okokból három oltásból állt az alapimmunizálása.

A gyerekeknek jelenleg ötéves kortól áll rendelkezésre vakcina, de az emlékeztető, harmadik oltást csak 12 éves kor felett ajánlja a WHO, s többieknek az alapimmunizálás elegendő – magyarázta Müller Cecília.

A megbetegedéssel szerzett védettség után korábban ugyanúgy négy hónapos szünetet javasoltak a szakemberek, de a tiszti főorvos emlékeztetett, a legfrissebb szakmai vélemények szerint a betegség nem vált ki olyan erőteljes immunválaszt, mint a védőoltás, ezért nem szükséges kivárni a négy hónapot.

A maszkhasználat már csak az egészségügyi intézményekben kötelező, és ott is van csak néhány kivétel. Az iskolákban szerinte a jelen járványügyi helyzetben nem szükséges a viselése, de sehol sem tilos, hasznos is lehet, mert megvéd az egyéb megbetegedésektől is. „Idős ember jól teszi, ha felteszi, mondjuk, egy bevásárlóközpontban. Sokan használják is, mert bevált” – mondta Müller Cecília.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán