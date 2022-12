Harry herceg "a felesége által elvarázsolt mugli", Meghan "uzival lövöldöz"

Úgy tűnik, a magát a progresszió harcosának beállító sussexi hercegi pár csak annyit tesz: egyik királyi szerepből megpróbál átnyergelni a másikba. Új Netflix-tévésorozatuk annak a példája lehet, immár a média királyává és királynőjévé akarnak avanzsálni.

A grandiózus módon „dokumentumsorozatnak” titulált Harry és Meghan show első három része most landolt a Netfixen, és még a jóindulatú kritikusok is csak annyit tudnak megjegyezni: „lassú sodrású”. Még a polkorrektségre fogékony BBC is azt írta: a műsor „keményen egyoldalú és szelektív”. Továbbá, hogy a pár által rasszizmussal vádolt angol királyi család – Harry családja – megnyugodhat, mert nem hangzik el semmilyen konkrét vád konkrét személyek ellen, csak annak sugalmazása, hogy Nagy-Britanniának komoly problémája van a „strukturális rasszizmussal” és az „öntudatlan előítéletességgel”. És még: a brit média „üldözte Meghant”, és ennek is „rasszista motivációja volt”.

A BBC esti televíziós podcastjában – amelyben egyébként egy magyar nézőt is üdvözöltek – kitért arra,

a normális újságírói gyakorlat az, ha valakiről valamit állítanak, annak „aktív módon” megpróbálják megadni a válaszadás jogát.

Ehhez képest a Buckingham Palotát nem a Netflix, hanem egy harmadik produkciós cég kérdezte meg – egy darab e-mailben. Majd nem válaszoltak a palota érdeklődésére, hogy kik is ők. A műsor elejére viszont odabiggyesztették, hogy „a királyi család tagjai nem voltak hajlandók kommentálni”.

A programban betekintést kapunk abba, hogy Harry és Meghan az Instagramon ismerkedett, és hogy a brit főrendek nem szeretnek úgy ölelkezni, mint az amerikaiak. A brit konzervatív establishment minőségi lapja, a The Telegraph azonban nem a közszemlére tett magánélet, hanem vádaskodó utalgatások miatt dühös. „A Féligazság Hercege” dobta be a Harry Potter címre utaló szójátékot a lap, amely „tényellenőrzés” alá vetette sorozatot, és megjegyezte: Harry egy mugli, aki annyira el van varázsolva a feleségétől, hogy már egyáltalán nem látja egykori nagyszerű élete varázslatát. Meghan közben „egy uzival lövi a királyi rokonokat”.

Az egyik csúsztatás például ez az állítás: a királyi ingatlanokban „rasszista műalkotások” vannak. De kiderült, hogy a bemutatott képek nem királyi ingatlanokban készültek – és az is felmerülhet:

miért a rabszolgaság „dicsőítése” egy kép, amin IV. György királyt egy fekete szolga öltözteti?

A The Telegraph ugyanakkor megjegyzi, hogy az emlékek szempontjából lenyűgöző sorozat: a pár azon nyomban videonaplót kezdett vezetni, hogy a néhai királynő a 2020-as „királyi csúcs” után jóváhagyta, hogy a függetlenségre vágyó Sussexék feladják a családbeli munkakörüket és Amerikába költözzenek.

De nem csak a konzervatív világnézetűek mentek neki Harrynek és Meghannak. „Mint mindig, a fő ellenség a brit sajtó” – írta a francia Libération. A német lapok szerint „a legmagasabb licitet keresve aukcióra bocsátották a szennyest”. A Süddeutsche Zeitung szerint „kommercializálják a magánéletüket és újra aláírták azt a szerződést, amely megölte Harry édesanyját, Lady Dianát”.

Amerikában pedig a Variety magazin ment nekik: „már megint megleptek bennünket, azzal, hogy

milyen szűk elképzelésük van a hírnevükről,

mennyire fantáziátlan lett a jelenlétük a világszínpadon. Nekik a kötelességről alkotott képük csak a Harry és Meghan vállakozásról szól” – írta a szórakoztatóipari magazin.

