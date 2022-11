Már lehet sejteni, hova megy Cristiano Ronaldo

Még az is lehet, hogy a szaúdiak argentinok elleni remeklése növelte az ország futballjának ázsióját, az meg valószínűbb, hogy Ronaldo úgy gondolja: ha már nem tud olyan csapatban meghatározó ember lenni, mint amilyenekben korábban játszott, pályafutása vége felé még az eddigieknél is több pénzt akar keresni.

Tavaly nyáron számos ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából, elevenítette most ismét fel a Marca. Ahogy a spanyol napilap írta: „Ekkor az ajánlat két szezonra elérte a 242 millió eurót. A portugál azért utasította el, mert az volt az elképzelése, hogy olyan klubban folytatja, amely tekintélyes trófeákért harcol. A Bajnokok Ligájában akart játszani, amit a Manchester United sem tudott megadni neki.” Végül maradt, de, mint ismert, újabb fél év után szakított a Vörös Ördögökkel.

Most a legvalószínűbb célállomás az egyelőre klub nélküli játékos számára Szaúd-Arábia. Új csapatánál is utoléri eltiltásos büntetése Ronaldót Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) két mérkőzéses eltiltással és pénzbüntetéssel sújtotta Cristiano Ronaldót, aki kedden közös megegyezéssel bontott szerződést a Manchester Uniteddel.

A 37 esztendős portugál támadóval szemben még egy áprilisi eset kapcsán vizsgálódott az FA, miután az Everton otthonában rendezett összecsapást követően kiverte a telefont egy szurkoló kezéből.

Érdekesség, hogy az ötszörös aranylabdás büntetése "nemzetközi", azaz bárhova is igazol, ott új csapata első két mérkőzésén nem léphet pályára.

Ronaldót az eltiltás mellett 50 ezer fontos bírsággal sújtotta a szövetség.

Nyitókép: MTI/AP/Dave Thompson